Чому ув'язнені в США роками чекають у камері на смертну кару

У США засуджені до смертної кари нерідко проводять у камерах смертників десятки років, перш ніж вирок буде виконаний. Однак смертна кара в Америці, це не швидка процедура, а складний і тривалий юридичний процес, який може затягнутися на десятиліття.

Смертна кара в США.

Станом на 2026 рік смертна кара залишається законною у 27 штатах США, а також на федеральному та військовому рівнях. Водночас 23 штати повністю відмовилися від цього виду покарання. За даними американського Інформаційного центру зі смертної кари (NPR), станом на початок 2025 року у камерах смертників перебували близько 2100 людей, із яких 98% становили чоловіки, а 2% — жінки.

Однією з головних причин тривалого очікування на смертну кару в США є складна система апеляцій. Після винесення смертного вироку засуджений має право на численні судові перегляди справи. Це зроблено для того, щоб мінімізувати ризик страти невинної людини.

Як вказують в NPR, за останні десятиліття процес значно сповільнився через зміну ставлення американського суспільства до смертної кари, юридичні суперечки та труднощі з проведенням самих страт. Зокрема, дедалі частіше виникають проблеми з закупівлею препаратів для смертельних ін’єкцій.

Статистика демонструє різке збільшення часу очікування. Якщо у 2000 році у США середній термін між винесенням вироку та стратою становив близько 11 років, то у 2020 році він зріс майже до 19 років. Крім того, деякі засуджені проводять у камерах смертників понад 40 років.

На відміну від США, Україна повністю відмовилася від смертної кари. Після здобуття незалежності країна певний час зберігала радянську систему покарань, однак у 1997 році було введено мораторій на виконання смертних вироків, а у 2000 році смертну кару в Україні остаточно скасували. Сьогодні найвищою мірою покарання в Україні є довічне позбавлення волі.

