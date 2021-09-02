Почему здание мэрии Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага

Президент Владимир Зеленский прлетел в Калифорнию во время рабочего визита в США. Об этом сообщают в Facebook Офиса президента. По этому случаю по инициативе властей штата здание мэрии Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага.



Здание мэрии Сан-Франциско. Фото Facebook.com/president.gov.ua

Стоит отметить, что за всю историю независимости Украины, это первый визит президента Украины в штат Калифорнию. Предварительно, здесь Владимир Зеленский встретится с генеральным директором Apple Тимом Куком и основателем SpaceX Илоном Маском.

Утром по американскому времени Зеленский встретится в Калифорнии с СЕО Apple Тимом Куком, позже выступит в Стэнфордском университете и пообщется с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины. Также украинский президент встретится с украинскими предпринимателями и специалистами долины и ознакомится с работой Национальной гвардии Калифорнии.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Зеленский хочет разобраться в США, кто и что пообещал Украине — эксперт. Владимир Зеленский высказал уверенность, что Украина ближайшие годы должна стать "форпостом безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба". Президент высказал надежду, что благодаря сотрудничеству с США удастся доиться весомых изменений внутри Украины, преобразовав ее экономику. Документ под названием "A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine" как раз и определяет план развития Украины на ближайшую перспективу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какими личными ожиданиями от визита в Вашингтон делился Владимир Зеленский накануне встречи с Джозефом Байденом. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему встречу американского и украинского президентов решили перенести в очередной раз.

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