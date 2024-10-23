Почти 50 человек попали в больницу после McDonald's: что именно они ели

В США люди массово отравились в сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Органы здравоохранения сообщили, что количество пострадавших достигло 49 человек в 10 штатах. Десятерых из них пришлось госпитализировать из-за серьезного состояния, а один человек скончался.

В США посетители McDonald's массово отравились, съев чизбургер

Основным очагом инфекции стали штаты Колорадо и Небраска, где врачи активно ищут источник заражения. Большинство больных рассказали, что ели роял-чизбургеры в McDonald's, и под подозрением оказались несколько ингредиентов. Ведется расследование, чтобы выяснить, какой именно продукт мог стать причиной заболевания.

Реагируя на инцидент, McDonald's оперативно удалил возможные опасные продукты, прекратил использование свежего лука и четвертьфунтовых котлет, а в некоторых штатах временно убрал роял-чизбургеры из меню. Компания уверяет, что их приоритет является безопасностью клиентов, и они тесно сотрудничают с органами здравоохранения для решения проблемы.

Симптомы заражения кишечной палочкой включают резкие боли в животе, диарею и рвоту, обычно появляющиеся через три-четыре дня после употребления зараженной пищи. Хотя большинство людей выздоравливают в течение недели, некоторым может понадобиться медицинская помощь из-за риска осложнений.

Расследование продолжается и органы здравоохранения рекомендуют гражданам внимательно относиться к выбору продуктов питания и следить за обновлениями.

Читайте на портале "Комментарии" — McDonald's оказался в центре серьезного скандала после расследования, которое обнаружило, что чешская мафия продала более десяти человек в Великобританию, где их заставляли работать в ресторанах сети и на пищевой фабрике. Жертвы, большинство из которых были бездомными или зависимыми, работали в условиях современного рабства с 2015 по 2019 год.