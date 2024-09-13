Почти $6 млрд помощи Украине могут "пропасть" в США

Администрация президента Джо Байдена уже обратилась в Конгресс с просьбой включить эти полномочия в резолюцию, которая должна быть принята до 30 сентября, когда истекает финансовый год. Цель не только обеспечить финансирование федерального правительства, но и продолжить поставки оружия в Украину.

В частности, речь идет о президентских полномочиях на сокращение (PDA), позволяющих Пентагону быстро передавать оружие со своих складов. Сейчас на PDA осталось около 5,8 миллиарда долларов, срок действия которых истекает. В то же время, существуют другие фонды в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, срок которых истекает в 2025 году.

Министерство обороны США, как отметил его представитель генерал Патрик Райдер, работает над тем, чтобы избежать потери этих средств и продолжить финансирование военной помощи Украине после завершения финансового года.

"В конце финансового года действие полномочий (по выделению помощи по распоряжению президента США – ред.) завершится. Поэтому сейчас мы работаем с Конгрессом, чтобы продлить эти полномочия и иметь возможность и дальше выделять пакеты помощи", — сказал представитель Пентагона.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Байдена пытаются сохранить миллиарды долларов помощи Украине. Администрация президента США Джо Байдена срочно ведет переговоры с Конгрессом о разрешении использования 6 миллиардов долларов оборонной помощи Украине.