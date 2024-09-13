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Почти $6 млрд помощи Украине могут "пропасть" в США

Пентагон рассматривает другие варианты, если Конгресс не расширит полномочия. Однако какие именно – пока непонятно.

сегодня, 19:50
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Лиля Воробьева

Администрация США пытается избежать потери финансирования для приближающейся к окончанию военной помощи Украине. Почти 6 миллиардов долларов могут быть потеряны до конца сентября, если Конгресс не примет решения о продлении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов Украине.

Почти $6 млрд помощи Украине могут "пропасть" в США

Финансовая помощь США (фото из открытых источников)

Администрация президента Джо Байдена уже обратилась в Конгресс с просьбой включить эти полномочия в резолюцию, которая должна быть принята до 30 сентября, когда истекает финансовый год. Цель не только обеспечить финансирование федерального правительства, но и продолжить поставки оружия в Украину.

В частности, речь идет о президентских полномочиях на сокращение (PDA), позволяющих Пентагону быстро передавать оружие со своих складов. Сейчас на PDA осталось около 5,8 миллиарда долларов, срок действия которых истекает. В то же время, существуют другие фонды в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, срок которых истекает в 2025 году.

Министерство обороны США, как отметил его представитель генерал Патрик Райдер, работает над тем, чтобы избежать потери этих средств и продолжить финансирование военной помощи Украине после завершения финансового года.

"В конце финансового года действие полномочий (по выделению помощи по распоряжению президента США – ред.) завершится. Поэтому сейчас мы работаем с Конгрессом, чтобы продлить эти полномочия и иметь возможность и дальше выделять пакеты помощи", — сказал представитель Пентагона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Байдена пытаются сохранить миллиарды долларов помощи Украине. Администрация президента США Джо Байдена срочно ведет переговоры с Конгрессом о разрешении использования 6 миллиардов долларов оборонной помощи Украине.



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Источник: https://apnews.com/article/ukraine-funding-russia-war-congress-delay-8367ea60d9ed2740a6f097aa58ff2f10
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