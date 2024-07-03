Под Байденом зашаталось кресло: демократы обсуждают возможность требования к нему сняться с выборов

По сообщению Bloomberg, представители Демократической партии США могут подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену, чтобы он вышел из предвыборной гонки. Эта инициатива исходит от демократов, которые баллотируются на переизбрание в традиционно демократических округах, что свидетельствует о росте беспокойства Байдена в партии.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Только один демократ, Ллойд Доггетт, публично призвал Байдена снять свою кандидатуру. Однако несколько других членов партии также выражают обеспокоенность и дистанцируются от президента.

К примеру, демократ Майк Куигли заявил, что недавние дебаты Байдена с экспрезидентом Дональдом Трампом были серьезной ситуацией, которую нужно решать.

Один из главных спонсоров кампании Байдена Чарльз Майерс отметил, что события развиваются гораздо быстрее против президента, чем он ожидал, и считает, что у команды Байдена осталось еще пять-шесть дней для принятия решения по кандидатуре.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байдену уже готовят замену . Телеканал CNN пообщался с более чем двумя десятками действующих и бывших чиновников от Демократической партии, а также донорами и давними союзниками президента Джо Байдена. Многие из этих людей говорят, что президент должен покинуть свою предвыборную кампанию. По мнению некоторых из них, он должен объявить об этом на этой неделе. Об этом говорится в материале CNN.

Отмечается, что представитель Демократической партии от Техаса Ллойд Доггетт был первым, кто заявил о необходимости принять Байден волевое решение и уйти.



Другой депутат-демократ Палаты представителей на условиях анонимности сказал в интервью CNN, что существует большая и растущая группа демократов Палаты представителей, обеспокоенных кандидатурой президента, представляющих широкую группу фракций.