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Под санкции попал сын Лукашенко: что известно о новом санкционном списке

США и Канада ввели ограничения для демонстрации неудовлетворения действиями Беларуси

сегодня, 09:11
Автор:

Козлова Альбіна
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Против граждан и компаний Беларуси Соединенные Штаты и Канада ввели новый пакет санкций. В санкционный список попал сын президента Дмитрий Лукашенко. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Минфин США.

Под санкции попал сын Лукашенко: что известно о новом санкционном списке

В США и Канаде ввели санкции против Беларуси, фото из открытых источников

В список включили 20 граждан, 12 компаний, два самолета Ил-76 "Трансавиакспорта" и вертолет "Словкалия". Известно, что под санкции подпадают работники государственных органов, Министерства внутренних дел, один депутат парламента, сын президента Дмитрий Лукашенко, возглавляющий центральный совет "Президентского спортивного клуба" и являющийся членом Национального олимпийского комитета Беларуси.

Санкции наложат на следующие компании: "Агрорасцвет", "Белтехэкспорт", "Славкалий", "Центркурорт", Белорусскую калийную компанию, авиакомпанию "Трансавиаэкспорт", "Президентский спортивный клуб", "Гардсервис", "Пеленг", "140 ремонтный завод" и "Агат".

Сообщается, что санкции наложили на физических лиц, потому что они помогали мигрантам добираться до границы с Польшей и Литвой, а также причастны к нарушению прав человека и демократии.

Санкции против физических лиц подразумевают: блокирование их активов на территории США, им нельзя проводить какие-либо финансовые операции с американцами. Будет заблокирована работа объектов, частично принадлежащих лицам из санкционного списка.

Американские компании не смогут подписывать новые соглашения с теми предприятиями, которые включены в список, и их дочерними компаниями. Также американцам запрещено проводить операции с белорусскими гособлигациями, сроком погашения которых составляет более 90 дней и выпущенных позже 2 декабря.

Как сообщал портал "Комментарии", США усилили давление на Беларусь.


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Источник: https://tvrain.ru/news/ssha_vveli_sanktsii_protiv_syna_lukashenko-543196/
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