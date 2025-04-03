Подарок Путину: в Белом доме разъяснили, почему Трамп не включил в список пошлин РФ

Президент США Дональд Трамп ввел новые беспрецедентные пошлины для множества стран с минимальной ставкой в 10%, в том числе и для Украины. При этом бросается в глаза, что в списке отсутствуют такие страны как Россия, КНДР и Беларусь.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

В Белом доме уже дали разъяснение такому исключению. Как сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, Россия осталась в стороне, потому что санкции США уже "исключают любую значимую торговлю".

При этом многие аналитики считают, что за таким дипломатическим разъяснением Белого дома скрывается то, что США по-прежнему больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, которые попали в список пошлин Трампа, такими как Маврикий или Бруней.

В частности, в список были включены даже отдаленные и практически безлюдные территории, такие как Токелау с населением 1500 человек в южной части Тихого океана и Шпицберген с население 2500 человек за Полярным кругом – территории Новой Зеландии и Норвегии соответственно.

При этом в списке не оказались, к примеру, Куба, Беларусь и Северная Корея.

Как отметила Ливитт, причина в том, что существующие пошлины и санкции в отношении них и так "слишком высоки".

При этом, по ее словам, Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Еще две мощные экономики, исключенные из списка Трампа, — это Канада и Мексика. Ливитт подтвердила, что это произошло потому, что Трамп уже ввел 25%-ные пошлины на оба государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — США вводят отдельный тариф на импорт из Украины в размере 10 процентов. Это уровень самой низкой базовой пошлины для стран, в отношении которых начинают действовать такие тарифы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.



