Трамп ввел новые беспрецедентные пошлины: какой тариф будет действовать для Украины

США вводят отдельный тариф на импорт из Украины в размере 10 процентов. Это уровень самой низкой базовой пошлины для стран, в отношении которых начинают действовать такие тарифы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время выступления в Розовом саду возле Белого дома глава Белого дома объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт.

Был обнародован перечень пошлин, которые в администрации Трампа назвали "День освобождения – взаимные тарифы". В перечне оказались сотни государств и Европейский Союз. В списке стран также оказалась Украина.

В частности, в новых тарифах от президента США для Украины будет введена пошлина в 10%.

Среди других государств с аналогичным тарифом, в частности, названы Австралия, Великобритания, Бразилия, Сингапур, Турция, Колумбия, Чили, Сальвадор, Перу, Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Египет, Саудовская Аравия, Морокко и другие.

Стоит отметить, что взаимные тарифы США вступят в силу с 9 апреля. Минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля. Базовый 10%-ый тариф будет добавляться к тарифам, которые были введены в отношении конкретных стран. То есть, в случае с китайскими товарами, тариф уже составит 44% (34+10), на товары из ЕС — 30% (20+10).

Читайте также на портале "Комментарии" — помощник Белого дома Питер Наварро заявил, что новые тарифы президента Дональда Трампа принесут более 6 триллионов долларов федеральных доходов в течение следующего десятилетия. Эксперты отмечают, что это станет самым мирным повышением налогов в современной истории США.

В частности, выступая в эфире Fox News, Наварро сообщил, что тарифы на импорт автомобилей, которые вступят в силу в среду, будут ежегодно приносить 100 миллиардов долларов. Дополнительные тарифы, детали которых еще не обнародованы, должны обеспечить еще 600 миллиардов долларов ежегодно, или 6 триллионов за десять лет.



