Поддерживают ли американцы подход Трампа по отношению к РФ: результаты опроса

Более половины американцев, включая значительную часть республиканцев, считают, что президент Дональд Трамп "слишком тесно связан" с Россией, поскольку он радикально переориентирует внешнюю политику США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством "Reuters" совместно с "Ipsos".

Американцы. Фото из открытых источников

Так социологи выяснили, что 56% американцев, включая 89% демократов и 27% республиканцев, считают, что Трамп слишком близок к России. Не согласились с этим утверждением 40% респондентов, а 4% не ответили на вопрос.

"Разворот Америки на Россию под руководством президента, который в прошлом выражал восхищение российским президентом Владимиром Путиным, шокировал союзников США, подпитывая дискуссию в Европе о том, что американские союзники там должны планировать собственную оборону, не рассчитывая на помощь США", – отмечают специалисты.

Что касается позиции Трампа в отношении Украины, 44% опрошенных поддержали его идею привязать американскую военную помощь Украине к получению доли украинских минеральных ресурсов. Две трети республиканцев поддержали эту идею, как и каждый пятый демократ.

Отвечая на вопрос, каким из перечня существующих в США проблем Трамп должен отдать предпочтение, лишь 1% американцев выбрали расширение территории США, по сравнению с 61%, которые выбрали борьбу с инфляцией, и 13%, которые сказали, что ему следует сосредоточиться на сокращении федерального правительства.

Лишь 17% респондентов, в том числе 26% республиканцев, поддержали цель Трампа по поглощению Канады. Около 21% респондентов, в том числе 34% республиканцев, поддержали идею захвата Сектора Газы для установления мира на Ближнем Востоке.

65% процентов республиканцев, опрошенных сказали, что они согласны с утверждением, что "США должны взять под контроль Панамский канал, чтобы защитить свою экономику". Около 89% демократов не согласились.

Около 45% республиканцев согласились с утверждением, что США должны "взять под контроль Гренландию, чтобы американские военные могли лучше защищать страну", в то время как 88% демократов не согласились.

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