Поддерживают ли американцы помощь Украине для выхода на границы 1991 года: результаты опроса

48% американцев поддерживают то, чтобы США помогали Украине вернуть все оккупированные территории. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую результаты исследования американского института исследования общественного мнения Gallup. Аналитики уже в шестой раз с начала полномасштабного вторжения в Украину опросили граждан США об их отношении к позиции Америки в войне РФ против нашего государства. Опрос, проводился в начале декабря.

Помощь США. Фото: из открытых источников

В то же время за быстрое окончание войны проголосовала половина опрошенных. Такой показатель рос с 33% в августе 2022 года.

Известно, что в предыдущих опросах большинство американцев выступали за борьбу Украины до окончательной победы.

В Gallup добавляют, что разница во взглядах между представителями основных политических партий в США является значительной. В частности, республиканцы поддерживают быстрое окончание войны, а в последнем опросе такой показатель повысился на 20%, то есть до 74.

В свою очередь сторонники Демократической партии выступают за продолжение нынешнего уровня поддержки Украины, однако в последнем опросе уровень поддержки быстрого завершения конфликта среди демократов вырос до 30%.

Также 68% опрошенных граждан США выразили мнение, что ни Россия, ни Украина пока не побеждают в войне. Такой показатель находится на похожем уровне среди сторонников обеих главных политических партий США, а также и среди независимых избирателей.

Читайте также на портале "Комментарии" — более 40% американцев считают, что у России сейчас преимущество в войне против Украины, хотя лишь незначительная часть верит в ее способность полностью захватить украинскую территорию. Такие результаты показал опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана.

В частности, по данным опроса, 41% респондентов убеждены, что Россия побеждает, причем этот показатель особенно высок среди 45% избирателей Дональда Трампа. Только 24% опрошенных верят в победу Украины, в частности, больше оптимизма выражают избиратели Камалы Гаррис (29%) по сравнению с избирателями Трампа (21%). Еще 22% считают, что ни у одной из сторон нет значительного преимущества.



