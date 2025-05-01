Поддержка хуситов не пройдет безнаказанно: глава Пентагона жестко предупредил Иран

Министр обороны США Пит Гегсет выступил с резким заявлением, адресованным Ирану, в связи с его поддержкой йеменских хуситов. Как сообщает Reuters, глава Пентагона предупредил Тегеран о возможных серьезных военных последствиях.

Глава Пентагона Пит Гегсет. Фото: CNN

"Наше сообщение Ирану: мы видим, как вы вооружаете хуситов. Мы полностью осознаем, что вы делаете", — написал Гегсет на своей странице в соцсети.

Он добавил, что иранское руководство знает возможности армии США и должно учитывать предупреждения, уже неоднократно звучавшие из Вашингтона. По словам министра, ответ США за поддержку хуситов поступит "в том месте и в тот момент, который мы сами выберем".

Это заявление прозвучало на фоне возобновления косвенных переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе. Стороны уже провели три раунда переговоров при посредничестве Омана с целью достижения компромисса: Ирану предлагают ограничить ядерные амбиции в обмен на отмену американских санкций.

Следующая встреча, как ожидается, состоится в Риме в ближайшую субботу.

Гегсет также распространил в соцсети сообщение президента Дональда Трампа, опубликованное еще в марте, в котором тот прямо возложил ответственность на Иран за атаки, совершаемые хуситами в регионе.

В свою очередь, Тегеран отрицал свое участие, заявив, что хуситы действуют самостоятельно.

Тем временем США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. На фоне атак хуситов на торговые суда в Красном море, которые объясняют "солидарностью с палестинцами через операцию Израиля в Газе", американские силы уже нанесли более тысячи ударов по объектам боевиков.

Пентагон разместил шесть стратегических бомбардировщиков B-2 на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, что свидетельствует об усилении военной готовности США в регионе.

Портал "Комментарии" писал, что 26 апреля в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, раздался мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. По данным агентства Reuters, инцидент унес жизни по меньшей мере четырех человек, еще более 500 человек получили ранения.