Поддержка Украины под вопросом: какой спор внезапно разгорелся в США

В Сенате США усиливаются разногласия вокруг законопроекта о новых санкциях против России. Как сообщает The Telegraph, представители Демократической партии опасаются, что предложенный механизм может предоставить президенту Дональду Трампу дополнительные полномочия по введению импортных пошлин, что ставит под вопрос дальнейшее продвижение инициативы.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Законопроект предусматривает введение пошлин до 100% в отношении государств, продолжающих активно закупать российскую нефть. По информации издания, ограничения могут коснуться крупнейших импортеров российского сырья, включая Китай, Индию и Турцию. Предполагается, что такая мера способна существенно сократить нефтяные доходы Кремля.

Однако часть демократов считает, что документ может стать инструментом расширения торговых полномочий Белого дома. По их мнению, администрация Трампа в дальнейшем сможет использовать аналогичный механизм и в других сферах, вводя новые тарифы без достаточного контроля со стороны Конгресса.

Сенатор Кори Букер заявил, что поддержка Украины остается приоритетом, однако предложенная конструкция закона вызывает серьезные вопросы. По его словам, необходимо тщательно оценить детали документа, чтобы не создать опасный прецедент.

Республиканцы, напротив, призывают не затягивать с принятием инициативы. Сенатор Кэти Бритт обвинила демократов в том, что их политическое противостояние с Трампом может помешать усилению давления на Россию. Ее коллега Джерри Моран также назвал происходящие споры "печальными", подчеркнув, что санкции должны оставаться инструментом поддержки Украины.

Ожидается, что уже в ближайшие дни Сенат может приступить к рассмотрению законопроекта, однако его окончательная судьба будет зависеть от того, удастся ли законодателям преодолеть разногласия между двумя партиями.

Читайте также на портале "Комментарии" — после заявления Зеленского интрига выросла: чего ждать от переговоров с Трампом.



