Підтримка України під питанням: яка суперечка раптово розгорілася у США

У Сенаті США посилюються розбіжності навколо законопроекту щодо нових санкцій проти Росії. Як повідомляє The Telegraph, представники Демократичної партії побоюються, що запропонований механізм може надати президенту Дональду Трампу додаткові повноваження щодо введення імпортних мит, що ставить під питання подальше просування ініціативи.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Законопроект передбачає введення мит до 100% щодо держав, які продовжують активно закуповувати російську нафту. За інформацією видання, обмеження можуть торкнутися найбільших імпортерів російської сировини, включаючи Китай, Індію та Туреччину. Передбачається, що такий захід здатний суттєво скоротити нафтові доходи Кремля.

Однак, частина демократів вважає, що документ може стати інструментом розширення торгових повноважень Білого дому. На їхню думку, адміністрація Трампа надалі зможе використати аналогічний механізм і в інших сферах, запроваджуючи нові тарифи без достатнього контролю з боку Конгресу.

Сенатор Корі Букер заявив, що підтримка України залишається пріоритетом, проте запропонована конструкція закону викликає серйозні питання. За його словами, необхідно ретельно оцінити деталі документа, щоби не створити небезпечний прецедент.

Республіканці, навпаки, закликають не зволікати з прийняттям ініціативи. Сенатор Кеті Брітт звинуватила демократів у тому, що їхнє політичне протистояння з Трампом може завадити посиленню тиску на Росію. Її колега Джеррі Моран також назвав суперечки, що відбуваються, "сумними", підкресливши, що санкції мають залишатися інструментом підтримки України.

Очікується, що вже найближчими днями Сенат може розпочати розгляд законопроекту, проте його остаточна доля залежатиме від того, чи вдасться законодавцям подолати розбіжності між двома партіями.

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