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"Поднимайте задницы и сами заботьтесь о себе" - мэр из Техаса прокомментировал зимний коллапс в штате

Люди остались без света, тепла и воды, много погибших из-за несоблюдения противопожарной безопасности, отравления угарным газом, в зданиях из-за огромного количества снега проваливается крыша

сегодня, 17:20
Автор:

Оленка Клочко

В Техасе из-за непогоды местные жители остались без света, тепла и воды. А один из мэров Штата написал, что власть и коммунальщики ничего не должны гражданам, и люди должны разбираться с проблемами сами, передают The Economist и New York Times.

"Поднимайте задницы и сами заботьтесь о себе" - мэр из Техаса прокомментировал зимний коллапс в штате

Техас накрыл морозный коллапс. Фото: источник

Температура в американском штате опустилась до -5 градусов Цельсия, города и дороги замело снегом. Хотя мороз и не такой сильный, но инфраструктура оказалась не готовой к минусовым отметкам. За 30 лет в Штате Одинокой звезды это рекордные морозы и рекордное количество снега.

Все началось 16 февраля, когда из-за сверхсильных для этой местности морозов 4,5 миллиона домов остались без света, поскольку компании-поставщики электроэнергии справились с чрезмерным потреблением и не смогли перераспределить нагрузку на сети.

Некоторые местные жители даже пробирались сквозь заснеженные дороги в гостиницы, где еще оставались свободные номера, чтобы воспользоваться простейшими коммунальными услугами, вроде света, тепла и воды. Но и там напряжение скоро не выдержало. Другие техасцы спасаются тем, что одеваются в лыжные костюмы и закрываются в домах в надежде, что свет и тепло скоро появятся.

Мэр города Колорадо в Техасе (уже бывший) написал в своем Facebook, что вины коммунальщиков и властей в коллапсе инфраструктуры нет, а жители должны сами заботиться о себе и своих семьях.

"Тонуть или плыть — это только ваш выбор. Город и страна, вместе с поставщиками электроэнергии и другими коммунальщиками не должны вам НИЧЕГО. Все это результат социалистической власти, которая дала людям веру в то, что единицы будут работать, а все остальные — надеяться на подаяние от них. Поднимайте свои задницы и берите на себя ответственность за свои семьи ", — написал Тим Бойд.

В штате из-за чрезвычайных условий множество погибших, кто-то попал в ДТП на заснеженной трассе, кто-то отравился угарным газом, пытаясь согреться в машине, кто-то устроил пожар, разведя костер дома.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в более подготовленных к зимней непогоде штатах Америки люди устроили челлендж: они оставляют одежду замерзать на улице, а потом фотографируют удивительные формы, которые она принимает.


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Источник: https://www.economist.com/united-states/2021/02/17/the-freeze-in-texas-exposes-americas-infrastructural-failings
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