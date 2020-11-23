Подработка мечты: в США ищут человека, которому будут платить за просмотр фильмов

Онлайн-платформа Reviews.org, которая сотрудничает со стриминговыми сервисами, ищет человека, которому будут платить деньги за просмотр фильмов на рождественскую тематику. И это не шутка.

фото: weheartit

Работа вполне серьезная и проектная — нужен человек, который сможет посмотреть 25 рождественских фильмов за 25 дней, а после просмотра заполнить форму для опроса, где необходимо оставить свой отзыв.

Ленты можно выбирать самостоятельно, главное условие — чтобы они соответствовали праздничной тематике. За такую "работу мечты" сервис предлагает зарплату в 2500 долларов (почти 71 тыс. гривен), а также годовую подписку на популярные стриминговые сервисы.

Среди требований к кандидатам — возраст не менее 18 лет, наличие устройства, которое можно подключить к стриминговым платформам, знания и любовь к кинематографу, а также особое теплое отношение к рождественской атмосфере.

Чтобы откликнуться на вакансию, необходимо заполнить соответствующую форму на сайте до 4 декабря.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Британии ищут человека, который будет жить в элитных отелях и тестировать кровати.

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