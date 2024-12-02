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Подросток застрелил друга, его семью и сжег дом дотла: детали убийства

Трагедия в Ланкастере: 19-летний парень убил четырех человек и поджег дом

сегодня, 16:51
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Черновалова Кристина

В небольшом городе Ланкастер в штате Калифорния произошло шокирующее преступление. 19-летний Мигель Сандовал обвиняется в убийстве четырех человек, среди которых был и его друг. По версии следствия, парень проник в дом семьи знакомого, застрелил всех находившихся там, а также трех домашних животных, а затем поджег дом.

Подросток застрелил друга, его семью и сжег дом дотла: детали убийства

19-летний парень застрелил своего друга и его семью

Единственной, кто смог спастись, стала 16-летняя девушка. Когда она услышала выстрелы, спряталась в шкафу и вызвала оттуда полицию. К моменту прибытия правоохранителей дом уже пылал. Девушку удалось вывести из охваченного огнем здания, и сейчас она находится в безопасности.

Полиция задержала Сандовала 21 ноября. Ему предъявили сразу несколько обвинений: четыре убийства, поджог и незаконное проникновение в чужое жилье. Если его вину докажут в суде, подростку грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

В настоящее время следователи не раскрывают, почему парень совершил такое жестокое преступление. В то же время мать одной из жертв сообщила, что Сандовал ранее встречался с одной из погибших девушек. Связано ли это с его действиями, пока неизвестно.

Первое судебное разбирательство вызвало удивление у присутствующих: Сандовал появился в зале суда с обнаженным торсом, что выглядело странно и вызывало много вопросов. Поведение его, как и мотивы, изучают правоохранители.

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