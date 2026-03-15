"Погибнут миллионы россиян": у Трампа резко пригрозили России

Американский проповедник и духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор-евангелист Марк Бернс, резко высказался об угрозе применения Россией ядерного оружия. По его словам, в случае эскалации последствия могут быть катастрофическими, в частности, это может привести к гибели миллионов россиян.

Марк Бернс. Фото из открытых источников

Марк Бернс в эфире "Эспрессо" указал, что применение ядерного оружия Россией спровоцирует ответ США, который может оказаться катастрофическим для Кремля.

"Если будет применено ядерное оружие, жертв станет еще больше. Тогда Соединенные Штаты будут вынуждены применить свое ядерное оружие, и погибнут миллионы россиян... Именно такого сценария мы стараемся не допустить — полномасштабной войны. Сейчас Россия в большинстве своем ограничивается заявлениями", — сказал Бернс и добавил, что ядерная эскалация может задеть также и американцев.

Также Бернс затронул военные действия США в других регионах, в частности в Иране и Венесуэле. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают удары по Ирану, чтобы полностью устранить возможность создания ядерного оружия.

По его словам, ни Россия, ни Китай пока не решились на конкретные ответные действия, что, по мнению проповедника, свидетельствует о признании мощи США.

"Они только говорили, но не действовали. И не упаси Бог, чтобы они начали действовать. Они признают мощь и силу вооруженных сил Соединенных Штатов. Мы до сих пор остаемся лидерами в мире", — добавил Бернс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект предлагает нанести ядерный удар для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что историк Энтони Глиз назвал три ключевых признака, которые могут свидетельствовать о начале Третьей мировой войны 24 февраля 2022 года.