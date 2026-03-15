"Загинуть мільйони росіян": у Трампа різко пригрозили Росії

Американський проповідник та духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор-євангеліст Марк Бернс, різко висловився щодо загрози застосування Росією ядерної зброї. За його словами, у разі ескалації наслідки можуть бути катастрофічними, зокрема це може призвести до загибелі мільйонів росіян.

Марк Бернс. Фото з відкритих джерел

Марк Бернс в ефірі "Еспресо" вказав, що застосування ядерної зброї Росією спровокує відповідь США, яка може виявитися катастрофічною для Кремля.

"Якщо буде застосована ядерна зброя, жертв стане ще більше. Тоді Сполучені Штати будуть змушені застосувати свою ядерну зброю, і загинуть мільйони росіян... Саме такого сценарію ми намагаємося не допустити — повномасштабної війни. Зараз Росія здебільшого обмежується заявами", — сказав Бернс та додав, що ядерна ескалація може зачепити також і американців.

Також Бернс торкнувся військових дій США в інших регіонах, зокрема в Ірані та Венесуелі. Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжують удари по Ірану, щоб повністю ліквідувати можливість створення ядерної зброї.

За його словами, ані Росія, ані Китай поки не наважилися на конкретні дії у відповідь, що, на думку проповідника, свідчить про визнання потужності та сили США.

"Вони лише говорили, але не діяли. І не доведи Боже, щоб вони почали діяти. Вони визнають міць і силу збройних сил Сполучених Штатів. Ми й досі залишаємося лідерами у світі", — додав Бернс.

