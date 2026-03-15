"Загинуть мільйони росіян": у Трампа різко пригрозили Росії

Slava Kot
Американський проповідник та духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор-євангеліст Марк Бернс, різко висловився щодо загрози застосування Росією ядерної зброї. За його словами, у разі ескалації наслідки можуть бути катастрофічними, зокрема це може призвести до загибелі мільйонів росіян.
Марк Бернс.
Марк Бернс в ефірі "Еспресо" вказав, що застосування ядерної зброї Росією спровокує відповідь США, яка може виявитися катастрофічною для Кремля.
Також Бернс торкнувся військових дій США в інших регіонах, зокрема в Ірані та Венесуелі. Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжують удари по Ірану, щоб повністю ліквідувати можливість створення ядерної зброї.
За його словами, ані Росія, ані Китай поки не наважилися на конкретні дії у відповідь, що, на думку проповідника, свідчить про визнання потужності та сили США.
