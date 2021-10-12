Погибшие люди и уничтоженные дома: что известно о крушении самолета в США

Из-за авиакатастрофы погибли по меньшей мере два человека, однако спасатели и оперативники еще не дают точных данных. Об этом сообщает CNN.

Последствия падения самолета в США, фото из Twitter

Пассажирский самолет упал на жилые дома в округе Сан Диего. Из-за пожара, возникшего в результате падения, разрушено пять домов, спасатели ищут есть ли кто живой под завалами. На месте работали пожарные, которые тушили огонь, что охватил дома и авто. Экстренные службы определяют степень повреждения пяти домов.

"У нас есть несколько подтвержденных летальных случаев, мы не знаем точно сколько. Мы знаем, что подтверждено крайней мере два", — сказал Джастин Мацусита, заместитель начальника пожарной службы города Санти, во время брифинга.

Известно, что погиб работник почты, который находился в автомобиле UPS. Фургон компании сгорел на месте. Пожар охватил несколько автомобилей.



Предварительно, спасатели предполагают, что на борту самолета никто не выжил, однако меры по ликвидации последствий катастрофы продолжаются. Количество пассажиров также неизвестно, поэтому жертв может быть значительно больше, чем две.



На место прибыли бригады скорой помощи. Остатки мусора от падения самолета разбросаны по жилому кварталу. Для 10 домов в этом районе отключили электричество. Федеральное авиационное управление сообщило, что самолет разбился около 12 часов.

Красный Крест создал временный приют для местных жителей, пострадавших от падения самолета.

Как сообщал портал "Комментарии", в Татарстане в результате авиакатастрофы погибли 16 человек. Пока версий авиакатастрофы несколько: неисправность, ошибка пилота, перегрузки. Самолет вез парашютистов местного аэроклуба, чтобы те смогли осуществить прыжки в воздух.

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