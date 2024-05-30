Похоже, Украина нашла нужные слова: какое решение готовы принять в Белом доме

Хоть и небольшими темпами, но вопрос об ударах Украины по территории РФ начинает сдвигаться с мертвой точки. Двое высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Однако окончательное решение Вашингтон еще не принял, продолжается рассмотрение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Джо Байден. Фото из открытых источников

Так, по информации американского издания, представители Белого дома и высшие помощники Байдена сигнализируют о готовности разрешить Украине бить по России оружием США. Это происходит на фоне давления со стороны некоторых европейских союзников и украинских чиновников, которые призывают отменить ограничения на такой шаг в контексте российского наступления в Харьковской области.

Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о возможных изменениях в вопросе соответствующего "табу" во время визита в Молдову под давлением журналистов".

По его словам, "отличительной чертой" подхода администрации Байдена к Украине с момента начала полномасштабного вторжения России два года назад, "была адаптация к условиям, к тому, что Россия делала на поле боя".

"Мы тоже адаптировались и приспосабливались, и мы будем продолжать это делать", — сказал Блинкен.

Позже представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в текущей политике нет "никаких изменений", согласно которой Украина не может использовать оружие, предоставленное США, для ударов по территории России и отметил, что "поддержка Украины со стороны Америки изменилась должным образом".

Двое других представителей администрации Байдена, пишет Politico, предупредили, что окончательное решение еще не принято и что Блинкен и Кирби описали общую тенденцию американской поддержки Украины во время войны, которая звучит как "сначала осторожность, а затем разрешение". При этом они не обязательно гарантировали будущие изменения.

Знакомый с этим вопросом американский чиновник на условиях анонимности отметил, что тема "находится на рассмотрении".

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