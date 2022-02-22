Пока "танки не пойдут": США не введут санкции против России и сохранят дипломатию

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Карина Ожерельева
Решение президента Владимира Путина направить войска, которых он назвал миротворцами, в восточные регионы Украины не является дальнейшим вторжением, которое повлечет за собой более широкий пакет санкций, заявил агентству Reuters в понедельник, 21 февраля, представитель администрации Байдена, но Белый дом считает, что полное вторжение может произойти в любой момент.
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин - фото из открытых источников
Соединенные Штаты будут продолжать дипломатию с Россией до тех пор, пока "танки не пойдут", – сказал журналистам другой чиновник.
Признание президентом России двух обособленных регионов независимыми и его приказ о введении войск повысили ставку с Западом по отношению к Украине.
Белый дом объявил после заявления Путина о том, что США помешают инвестициям в эти сепаратистские районы, а разговаривавший с журналистами чиновник сказал, что дополнительные меры будут объявлены во вторник, 22 февраля.
Первый чиновник администрации сказал Reuters, что отправка российских войск в сепаратистские регионы не отклонение от того, что Россия уже сделала, поэтому она не запустила более широкие санкции.
Во время селекторного совещания чиновник сказал, что введение российских войск на Донбасс на востоке Украины не ново.
По его словам, Соединенные Штаты будут продолжать дипломатические переговоры до тех пор, пока не произойдет вторжение.
Путин поручил министерству обороны России ввести войска в эти два региона, чтобы "сохранить мир" в указе, изданном вскоре после того, как он объявил о признании ЛНР и ДНР.
Президент Джо Байден приговорил решение Путина признать регионы.
Как сообщали ранее "Комментарии", президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР".
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