Пока "танки не пойдут": США не введут санкции против России и сохранят дипломатию

Решение президента Владимира Путина направить войска, которых он назвал миротворцами, в восточные регионы Украины не является дальнейшим вторжением, которое повлечет за собой более широкий пакет санкций, заявил агентству Reuters в понедельник, 21 февраля, представитель администрации Байдена, но Белый дом считает, что полное вторжение может произойти в любой момент.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин - фото из открытых источников

Соединенные Штаты будут продолжать дипломатию с Россией до тех пор, пока "танки не пойдут", – сказал журналистам другой чиновник.

Признание президентом России двух обособленных регионов независимыми и его приказ о введении войск повысили ставку с Западом по отношению к Украине.

Белый дом объявил после заявления Путина о том, что США помешают инвестициям в эти сепаратистские районы, а разговаривавший с журналистами чиновник сказал, что дополнительные меры будут объявлены во вторник, 22 февраля.

Первый чиновник администрации сказал Reuters, что отправка российских войск в сепаратистские регионы не отклонение от того, что Россия уже сделала, поэтому она не запустила более широкие санкции.

"Это не дальнейшее вторжение, поскольку это территория, которую они уже оккупировали", – сказал чиновник.

Во время селекторного совещания чиновник сказал, что введение российских войск на Донбасс на востоке Украины не ново.

"Введение российских войск в Донбасс сам по себе не был бы новым шагом. Россия имела силы на Донбассе последние восемь лет... Сейчас они принимают решение сделать это более открыто", — сказал чиновник.

По его словам, Соединенные Штаты будут продолжать дипломатические переговоры до тех пор, пока не произойдет вторжение.

Путин поручил министерству обороны России ввести войска в эти два региона, чтобы "сохранить мир" в указе, изданном вскоре после того, как он объявил о признании ЛНР и ДНР.

Президент Джо Байден приговорил решение Путина признать регионы.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР".

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