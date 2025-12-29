Показуха с переговорами: Трамп фактически получил инструктаж от Путина и отчитался о сделанном

Рубрики
Если обобщить произошедшее во Флориде в США, то худшего, какого-нибудь демарша не произошло, а имитация переговоров продлится еще несколько недель или месяцев. Такой прогноз высказал политический эксперт Владимир Горбач.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт замечает, что Зеленский говорил и держался сдержанно, но мимика его порой изменяла. Оно и не удивительно, если честно. В тезисах о референдуме ощутимо фальшивил, но это не главное. Трамп снимался в своем собственном шоу, пытался нравиться узкой и широкой аудитории: о еде журналистам и о том, как ему вроде жаль погибших в войне. Однако не столь жаль, чтобы требовать немедленного прекращения огня. Но при этом он оставался тем же Трампом, которого мы уже хорошо знаем.
Он подчеркивает, что это были лишь наблюдения за публичной частью встречи. Главное же, безусловно, происходило за закрытыми дверями. А также в телефонных разговорах с Путиным, с которых начались сегодняшние переговоры и по которым они закончатся. Похоже, что в начале Трамп получил инструктаж от Путина, а в конце отчитался о сделанном.
