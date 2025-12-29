Если обобщить произошедшее во Флориде в США, то худшего, какого-нибудь демарша не произошло, а имитация переговоров продлится еще несколько недель или месяцев. Такой прогноз высказал политический эксперт Владимир Горбач.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт замечает, что Зеленский говорил и держался сдержанно, но мимика его порой изменяла. Оно и не удивительно, если честно. В тезисах о референдуме ощутимо фальшивил, но это не главное. Трамп снимался в своем собственном шоу, пытался нравиться узкой и широкой аудитории: о еде журналистам и о том, как ему вроде жаль погибших в войне. Однако не столь жаль, чтобы требовать немедленного прекращения огня. Но при этом он оставался тем же Трампом, которого мы уже хорошо знаем.

"Говорил о $350 млрд якобы потраченных Байденом на Украину, о вине Хиллари Клинтон, а не Владимира Путина в сворачивании торговли между США и РФ. И в конце концов признался в своем невежестве по Запорожской АЭС, за которую он торгуется с Путиным, но, оказывается, до сих пор и не знал о ее масштабах... Ну и главное свидетельство российского словеста нынешнего президента Америки — его фраза о том, что ему (нам) надо поставить себя на место Путина...", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, что это были лишь наблюдения за публичной частью встречи. Главное же, безусловно, происходило за закрытыми дверями. А также в телефонных разговорах с Путиным, с которых начались сегодняшние переговоры и по которым они закончатся. Похоже, что в начале Трамп получил инструктаж от Путина, а в конце отчитался о сделанном.

Читайте на портале "Комментарии" — это станет победой Путина: ключевой пункт мирного плана, где Киев пытается обрести "ничью".

Также издание "Комментарии" сообщало – глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Общественное".







