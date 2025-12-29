Показуха з переговорами: Трамп фактично отримав інструктаж від Путіна і прозвітував про зроблене

Якщо узагальнити те, що відбулося у Флориді в США, то найгіршого, якогось демаршу, не сталося, а імітація переговорів триватиме ще кілька тижнів чи місяців. Такий прогноз висловив політичний експерт Володимир Горбач.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, Зеленський говорив і тримався стримано, але міміка його часом зраджувала. Воно і не дивно, якщо чесно. У тезах про референдум відчутно фальшивив, але то не головне. Трамп знімався у своєму власному шоу, намагався подобатися вузькій і широкій аудиторії: про їжу журналістам і про те як йому начебто шкода загиблих у війні. Проте не настільки шкода щоб вимагати негайного припинення вогню. Але при цьому він залишався тим самим Трампом, якого ми вже добре знаємо.

"Говорив про $350 млрд начебто витрачених Байденом на Україну, про провину Гіларі Клінтон, а не Владіміра Путіна у згортанні торгівлі між США й РФ. І зрештою зізнався у своєму невігластві щодо Запорізької АЕС, за яку він торгується з Путіним, але, виявляється, до сьогодні й не знав про її масштаби... Ну і головне свідчення російськоголовості нинішнього президента Америки — його фраза про те що йому (нам) треба поставити себе на місце Путіна...", – зазначив експерт.

Він наголошує, це були лише спостереження за публічною частиною зустрічі. Головне ж, безумовно, відбувалося за зачиненими дверима. А також у телефонних розмовах з Путіним, з яких розпочалися сьогоднішні переговори і якими вони закінчаться. Виглядає так, що на початку Трамп отримав інструктаж від Путіна, а наприкінці прозвітував про зроблене.

глава ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область.








