Показуха з переговорами: Трамп фактично отримав інструктаж від Путіна і прозвітував про зроблене

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Якщо узагальнити те, що відбулося у Флориді в США, то найгіршого, якогось демаршу, не сталося, а імітація переговорів триватиме ще кілька тижнів чи місяців. Такий прогноз висловив політичний експерт Володимир Горбач.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт зауважує, Зеленський говорив і тримався стримано, але міміка його часом зраджувала. Воно і не дивно, якщо чесно. У тезах про референдум відчутно фальшивив, але то не головне. Трамп знімався у своєму власному шоу, намагався подобатися вузькій і широкій аудиторії: про їжу журналістам і про те як йому начебто шкода загиблих у війні. Проте не настільки шкода щоб вимагати негайного припинення вогню. Але при цьому він залишався тим самим Трампом, якого ми вже добре знаємо.
Він наголошує, це були лише спостереження за публічною частиною зустрічі. Головне ж, безумовно, відбувалося за зачиненими дверима. А також у телефонних розмовах з Путіним, з яких розпочалися сьогоднішні переговори і якими вони закінчаться. Виглядає так, що на початку Трамп отримав інструктаж від Путіна, а наприкінці прозвітував про зроблене.
Читайте також на порталі "Коментарі" — це стане перемогою Путіна: ключовий пункт мирного плану, де Київ намагається здобути "нічию".
Також видання "Коментарі" повідомляло — глава ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як інформує портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню "Суспільне".