Покушение на Трампа обязательно ударит по Украине: к чему следует готовиться

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Ткачик Олеся
Попытка покушения на республиканца Дональда Трампа ударит по Украине, уверен политик Александр Доний. При этом он подчеркивает, что речь не идет о том, что попытка убийства усиливает шансы политика одержать победу на президентских выборах.
Покушение на Трампа
Как говорит Доний, это покушение повлияет на американское общественное мнение, мнение американского истеблишмента и коррекцию внутренней политики.
Дело в том, говорит эксперт, что после покушений такого уровня всегда власти любой страны начинают усиливать средства безопасности, укрепляются спецслужбы, в чем-то урезаются права и возможности обычных граждан, и еще меняется на время общественное мнение. Как говорит политик, значительная часть граждан начинает задумываться о собственной безопасности, медиа будут эту тему освещать, и как следствие, независимо от победы теперь того или иного кандидата, избиратели будут требовать и хотят большей сосредоточенности государственной политики США на внутренних проблемах, а не на внешних.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение. Известно, что стрелок, убитый представителями секретной службы, действовал сам.
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