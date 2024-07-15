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Покушение на Трампа обязательно ударит по Украине: к чему следует готовиться

Теперь избиратели США потребуют большей сосредоточенности на внутренней политике

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Попытка покушения на республиканца Дональда Трампа ударит по Украине, уверен политик Александр Доний. При этом он подчеркивает, что речь не идет о том, что попытка убийства усиливает шансы политика одержать победу на президентских выборах.

Покушение на Трампа обязательно ударит по Украине: к чему следует готовиться

Покушение на Трампа

Как говорит Доний, это покушение повлияет на американское общественное мнение, мнение американского истеблишмента и коррекцию внутренней политики.

Дело в том, говорит эксперт, что после покушений такого уровня всегда власти любой страны начинают усиливать средства безопасности, укрепляются спецслужбы, в чем-то урезаются права и возможности обычных граждан, и еще меняется на время общественное мнение. Как говорит политик, значительная часть граждан начинает задумываться о собственной безопасности, медиа будут эту тему освещать, и как следствие, независимо от победы теперь того или иного кандидата, избиратели будут требовать и хотят большей сосредоточенности государственной политики США на внутренних проблемах, а не на внешних.

"Объективно, проблемы Украины, наши с вами проблемы, дамы и господа, как и проблемы остального мира на время для американцев будут отходить на второй-третий-четвертый план. На первый план теперь будут выходить вопросы внутренней безопасности. Со всеми вытекающими последствиями. Вот так какой-то безумный американский стрелок нанес дополнительный удар по Украине", — отметил Доний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение. Известно, что стрелок, убитый представителями секретной службы, действовал сам.




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Источник: https://www.facebook.com/oles.doniy/posts/pfbid02V6UeWKN6sbHdF4gjMF2yXUp4fo95mpKNr2RrQsvonqDypAgDg2ZKZzz1Y2HRs9wXl
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