Покушение на Трампа: стрелок планировал купить ракетные установки в Украине

Новые документы по делу Райана Раута свидетельствуют, что стрелок в Трампа планировал приобрести ракетные установки в Украине. По словам Раута, он общался с украинцем, который якобы имел прямой доступ к военному оружию.

Райан Раут. Фото из открытых источников

В августе 2024 года, за месяц до попытки покушения на Трампа, Райан Раут предпринял попытку приобрести зенитное оружие. Прокуроры, рассматривающие дело, считают, что это прямое доказательство попытки убийства Трампа. В документах, обнародованных СМИ, говорится, что Раут общался с мужчиной, которого считал украинцем с доступом к оружию.

"Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не мог быть избран. Пришлите мне РПГ (гранатомет) или Стингер (зенитные ракеты), и я посмотрю, что мы можем сделать… (Трамп) не подходит Украине", — писал Раут.

В документе неизвестно, кто был контактом Раута, однако прокуроры считают, что такие действия 59-летнего мужчины были существенными по поводу попытки убить Трампа.

"Попытка приобрести разрушительное устройство для подрыва самолета президента Трампа напрямую относится к сфере покушения на его жизнь, и заявления Раута о целях покупки подтверждают его намерение", — говорится в заявлении.

Отметим, что, несмотря на попытки приобрести ракетные установки и гранатометы якобы в Украине, ему это не удалось. Он также пытался приобрести другие виды оружия в США и Интернете.

Райана Раута обвиняют в попытке покушения на Дональда Трампа 15 сентября 2024 года. Суд над ним должен пройти 8 сентября. Рауту грозит пожизненное заключение, если его признают виновным.

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