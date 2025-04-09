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Покушение на Трампа: стрелок планировал купить ракетные установки в Украине

Мужчина, обвиняемый в попытке убить Дональда Трампа, пытался купить гранатомет и зенитную ракету.

сегодня, 09:04
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Slava Kot

Новые документы по делу Райана Раута свидетельствуют, что стрелок в Трампа планировал приобрести ракетные установки в Украине. По словам Раута, он общался с украинцем, который якобы имел прямой доступ к военному оружию.

Покушение на Трампа: стрелок планировал купить ракетные установки в Украине

Райан Раут. Фото из открытых источников

В августе 2024 года, за месяц до попытки покушения на Трампа, Райан Раут предпринял попытку приобрести зенитное оружие. Прокуроры, рассматривающие дело, считают, что это прямое доказательство попытки убийства Трампа. В документах, обнародованных СМИ, говорится, что Раут общался с мужчиной, которого считал украинцем с доступом к оружию.

"Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не мог быть избран. Пришлите мне РПГ (гранатомет) или Стингер (зенитные ракеты), и я посмотрю, что мы можем сделать… (Трамп) не подходит Украине", — писал Раут.

В документе неизвестно, кто был контактом Раута, однако прокуроры считают, что такие действия 59-летнего мужчины были существенными по поводу попытки убить Трампа.

"Попытка приобрести разрушительное устройство для подрыва самолета президента Трампа напрямую относится к сфере покушения на его жизнь, и заявления Раута о целях покупки подтверждают его намерение", — говорится в заявлении.

Отметим, что, несмотря на попытки приобрести ракетные установки и гранатометы якобы в Украине, ему это не удалось. Он также пытался приобрести другие виды оружия в США и Интернете.

Райана Раута обвиняют в попытке покушения на Дональда Трампа 15 сентября 2024 года. Суд над ним должен пройти 8 сентября. Рауту грозит пожизненное заключение, если его признают виновным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия начала использовать новое покушение на Трампа против Украины

Также "Комментарии" писали, что Трамп ответил, почему его хотели убить.



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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/08/trump-assassination-suspect-court-filing
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