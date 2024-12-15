В районе Нью-Йорка и Нью-Джерси продолжается серия инцидентов с дронами, вызывающими беспокойство среди местных жителей. Как сообщает ABC News , министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что федеральное правительство активизирует усилия по решению этой проблемы.

Нью-Йорк (фото из открытых источников)

Майоркас подтвердил, что правительство выделило дополнительные ресурсы, привлекло персонал и новейшие технологии для помощи местным правоохранителям в борьбе с неизвестными беспилотниками. По его словам, власти стремятся обеспечить безопасность жителей региона.

"Несомненно, люди видят дроны... Мы делаем все возможное, чтобы защитить граждан", — подчеркнул Майоркас.

Он также отметил, что некоторые из сообщений о беспилотниках оказались ложными, поскольку на самом деле это были пилотируемые самолеты, ошибочно принятые за дроны. Однако власти продолжают работать над разрешением инцидентов, чтобы предотвратить любые потенциальные угрозы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что не военной базой США в Германии заметили неизвестные дроны . В последние недели над находящейся в Германии военной базой США "Рамштайн" пролетали неизвестные беспилотники. Также дроны подмечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.

Издание со ссылкой на конфиденциальный отчет немецких органов безопасности пишет, что в вечерние часы 3 и 4 декабря над "Рамштайном" было замечено несколько дронов. При этом журналисты уточняют, что несмотря на интенсивные поиски, операторов беспилотников найти не удалось. "Spiegel" пишет, что в последние недели беспилотники также были подмечены над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF. В ответ на запрос издания в армии США подтвердили, что над Рамштайном летали подозрительные беспилотники.

