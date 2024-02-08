Полезный идиот: Клинтон резко раскритиковала Карлсона за интервью с Путиным

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Slava Kot
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон резко отреагировала на действия американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина. Клинтон назвала Такера "полезным идиотом" и "щенком".
Хиллари Клинтон об интервью Карлсона с Путиным. Фото из открытых источников
Во время интервью на MSNBC Хиллари Клинтон спросили ее отношение к интервью Карлсона с Путиным. По словам Клинтон, над американским журналистом в России все смеются.
Хиллари Клинтон также отметила, что Такер Карлсон, известный своими пророссийскими взглядами, лишь повторяет российскую пропаганду, озвученную в Кремле.
По словам Клинтон Такера Карлсона не просто так увольняли из многочисленных американских изданий, ведь он "не мог соотнести свои репортажи с правдой".
Напомним, что в апреле Такера Карлсона уволили с телеканала Fox News. Причиной увольнения стало то, что продюсер шоу Tucker Carlson Tonight Эбби Гроссберг подала иск на Fox News, в котором утверждала, что юристы ее запугивали, чтобы она дала обманчивые показания. Кроме того, Гроссберг рассказала, что на телеканале властвует культура сексизма и мизогинии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Такер Карлсон объявил дату выхода интервью с Владимиром Путиным.
Также "Комментарии" писали, что у Байдена резко высказались об интервью поклонника Трампа Карлсона с Путиным.
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