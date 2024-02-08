Полезный идиот: Клинтон резко раскритиковала Карлсона за интервью с Путиным

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон резко отреагировала на действия американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина. Клинтон назвала Такера "полезным идиотом" и "щенком".



Хиллари Клинтон об интервью Карлсона с Путиным. Фото из открытых источников

Во время интервью на MSNBC Хиллари Клинтон спросили ее отношение к интервью Карлсона с Путиным. По словам Клинтон, над американским журналистом в России все смеются.

"Если вы действительно читаете переводы того, что говорят российские СМИ, они высмеивают его. Я имею в виду, он как щенок. Вы знаете, как-то после того, как его уволили из такого количества СМИ в США… Я не удивлюсь, если он заключит контракт с российским СМИ, потому что он полезный идиот", — заявила Клинтон.

Хиллари Клинтон также отметила, что Такер Карлсон, известный своими пророссийскими взглядами, лишь повторяет российскую пропаганду, озвученную в Кремле.

"Он говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Он повторяет пачку лжи Владимира Путина об Украине. Поэтому я не понимаю, почему Путин не дал бы ему интервью, поскольку через него он может продолжать врать о том, какие его цели в Украине и что он ожидает увидеть", – считает Клинтон.

По словам Клинтон Такера Карлсона не просто так увольняли из многочисленных американских изданий, ведь он "не мог соотнести свои репортажи с правдой".

Напомним, что в апреле Такера Карлсона уволили с телеканала Fox News. Причиной увольнения стало то, что продюсер шоу Tucker Carlson Tonight Эбби Гроссберг подала иск на Fox News, в котором утверждала, что юристы ее запугивали, чтобы она дала обманчивые показания. Кроме того, Гроссберг рассказала, что на телеканале властвует культура сексизма и мизогинии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Такер Карлсон объявил дату выхода интервью с Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали, что у Байдена резко высказались об интервью поклонника Трампа Карлсона с Путиным.