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Полицейские Нью-Йорка получили электрические Ford Mustang

Автомобили поступят на службу не только в полицейский департамент, но и будут участвовать в работе городского шерифа

сегодня, 02:41
Автор:

Ольга Чародий
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Власти одного из крупнейших американских городов, Нью-Йорка, закупили для службы в полиции около 200 новых электрокаров Ford Mustang Mach-E. Всего на закупку автомобилей из городского бюджета было выделено 11,5 миллиона долларов. Автомобили поступят на службу не только в полицейский департамент, но и будут участвовать в работе городского шерифа. А еще они помогут некоторым экстренным службам, пишет CarCoops.

Полицейские Нью-Йорка получили электрические Ford Mustang

Ford Mustang - фото из открытых источников

Кроме полицейских и управления шерифа Нью-Йорка, электрические "Мустанги" поступят на службу в департамент парков и отдыха, а также департамент охраны окружающей среды и судебно-медицинских экспертов. Такие автомобили комплектуются электромотором пиковой отдачей 480 лошадиных сил и 860 Нм крутящего момента. На ускорение с места до 96 км в час электрокар в этой версии тратит 3,5 секунды, а запас хода достигает 375 км. В конце мая на службу в полиции сменил первый кроссовер Genesis, модель GV80. Топовая модель с самым производительным в линейке 380-сильным двигателем и полным приводом поступила в распоряжение полиции Дубая.

Напомним, главное следственное управление Нацполиции, Департамент миграционной полиции и оперативные подразделения полиции Киева и Харьковщины разоблачили злоумышленников, заработавших более 1 миллиона евро на схеме продажи детей иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Среди членов преступной группировки были два организатора — учредители частной клиники. Злоумышленники привлекали малоимущих женщин к участию в так называемой программе "суррогатного материнства".

Женщины, приобщившиеся к программе, вынуждены были выезжать рожать в Чешскую Республику. В медицинских документах нет указаний на то, что это суррогатное материнство, но указано, что дети были рождены по стандартной процедуре.






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Источник: https://www.carscoops.com/2021/12/new-york-city-orders-184-ford-mustang-mach-e-gts-for-law-enforcement-use/
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