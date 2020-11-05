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Главная Новости Мир США Полиция арестовала 11 человек в Портленде и 50 человек в Нью-Йорке во время акций протеста
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Полиция арестовала 11 человек в Портленде и 50 человек в Нью-Йорке во время акций протеста

Протесты начались из-за призыва Трампа прекратить подсчет голосов в штатах, которые определят исход

сегодня, 12:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Полиция Портленда арестовала 11 человек, изъяв фейерверки, молотки и винтовку, поскольку губернатор Кейт Браун привлекла Национальную гвардию в ответ на протесты в ночь после голосования на президентских выборах в США. Об этом сообщает Reuters.

Полиция арестовала 11 человек в Портленде и 50 человек в Нью-Йорке во время акций протеста

Фото: Протесты в Портленде. РИА Новости

В Нью-Йорке полиция сообщила, что произвела около 50 арестов в ходе протестов, которые распространились по городу поздно вечером в среду. Демонстрации, в основном небольшие и мирные, проводились в городах США сторонниками кандидата от демократов Джо Байдена. 

Президент Дональд Трамп объявил о своей победе и призвал остановить подсчет бюллетеней в штатах, которые определят исход выборов. Байден сказал, что он верит, что он на пути к победе.

"Все собрания, которые были объявлены беспорядками, проходили в центре города", — сообщил представитель полиции Портленда.

По сообщению Департамента полиции Денвера, в городе было произведено четыре ареста в ходе столкновения протестующих с полицией. Местная полиция сообщила, что аресты были также произведены во время демонстраций в Миннеаполисе после того, как протестующие перекрыли движение транспорта.

Ранее "Комментарии" сообщали, что митингующие жгут флаги США, протестуя против Трампа.



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