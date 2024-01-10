Politico назвало события, которые могут вызвать потрясение в 2024 году: при чем здесь Путин

В последние десятилетия человечество является свидетелем того, как немыслимое становится реальностью. Несколько историков и политологов, внешнеполитические аналитики и другие опытные прогнозисты называют "черных лебедей" (тяжело прогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия) в 2024 году. Об этом сообщает Politico.

Переворот против Путина может также потрясти мир (иллюстративный фото из открытых источников)

В их числе – немало потрясений и катастроф, к которым будут причастны мать – природа, человечество и даже инопланетяне.

"Это не их прогнозы на год, который, вероятно, будет бурным, но все они возможны. Даже инопланетяне", — информируют журналисты.

Срыв выборов в США

"Сторонники Байдена озабочены концом демократии. Сторонники Трампа озабочены тем, что демократы хотят бросить бывшего президента в тюрьму. И есть множество противников (Россия, Иран и Северная Корея), которым хочется видеть еще больший хаос в жизни американцев.

Это означает, что усилия по подрыву выборов могут быть успешными и могут исходить от разных субъектов — от кибератак, дезинформации, физических атак на избирательный процесс и контролируемых массовых беспорядков, даже терроризма в целях подрыва выборов…

срыв выборов в США в 2024 году кажется мне правдоподобным и глубоко тревожным", — говорит один из экспертов.

Китайский сюрприз

"Конфликт с Китаем вспыхнул через несколько месяцев после того, как кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Цзин-те был избран на президентских выборах в Тайване 13 января с большим преимуществом, чем ожидалось. Это побуждает его провозгласить независимость Тайваня от Китая вопреки советам администрации Байдена. при поддержке ряда республиканцев в Конгрессе. Китай вводит карантин, прекращая торговлю с островом, что только усиливает решимость Тайваня быть независимым.

Администрация Байдена считает, что у нее нет другого выбора, кроме как организовать военную защиту острова. Сильное президентское лидерство Байдена отвлекает независимых избирателей от Трампа. Преобладает мнение, что такая война будет столь разрушительной с экономической точки зрения для Китая, что президент Си Цзиньпин избежит ее. ", – высказывает свое мнение об этих событиях один из прогнозистов издания.

Переворот против Путина

"Внезапный конец режима Путина изменит много политических уравнений во всем мире. По крайней мере, один деятель открыто агитирует за государственный переворот: это — Илья Пономарев, бывший член российской Думы. Сейчас он является лидером базирующегося в Польше теневого парламента оппозиционного телеканала и небольшой армии под названием "Легион свободы России".

Или смерть Путина может произойти изнутри Кремля. Джек Дивайн, проработавший в ЦРУ 32 года, недавно предсказал The Sun: "Путин может исчезнуть завтра, и я не удивлюсь, если какой-то элемент в правительстве решит, что собирается принять исполнительные меры. … Я не думаю, что это будет восстание. Я думаю, это будет то, что мы могли бы назвать дворцовым переворотом", — говорится в публикации.

Другие маловероятные, но возможные события в 2024 году, о которых сообщает Politico:

· Контакт с внеземной цивилизацией;

· Цифровой апокалипсис (Что, если компьютеры и спутники перестанут работать? Хотя бы на несколько дней? Что, если бы вирус атаковал мировую банковскую систему, испарив триллионы долларов богатства?);

· Разрушения, вызванные глобальным потеплением;

· Глобальный конфликт

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что же урнал The Time назвал 10 глобальных рисков 2024 года.



