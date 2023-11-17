Politico узнало, как республиканцы шантажируют демократов помощью Украине

В Конгрессе США продолжаются дискуссии о южной границе и иммиграционном законодательстве. Они ставят под угрозу продолжение помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Конгресс США. Фото из открытых источников

Авторы статьи отмечают, что американские законодатели из Республиканской партии выставили ряд условий демократам касательно позитивного голосования по помощи Украине. Речь идет о безопасности границы.

Республиканцы угрожают полностью заблокировать помощь Украине, если демократы откажутся поддержать вопрос по ужесточению иммиграционного законодательства США. Также среди требований – восстановление части стены на границе между США и Мексикой, сокращение количества лиц, получающих "гуманитарный пароль" для въезда в США, и усложнение правил получения убежища для мигрантов.

Демократы в свою очередь отказываются поддержать такие требования.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете США (предусматривает продолжение финансирования правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года). Тот был ранее принят Палатой представителей, а затем поддержан и Сенатом. Он не содержит поддержки ни Украины, ни Израиля. При том, что в Пентагоне и Госдепе уже предупредили, что исчерпаны практически все, выделенные ранее средства на поддержку Украины. А генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует, что все страны, которые входят в Альянс прекрасно понимают, насколько важно не допустить победы Путина в развязанной им войне против украинского народа. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли надежда, что запрос Белого дома о финпомощи в десятки миллиардов долларов для Украины пройдет, наконец, парламент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



