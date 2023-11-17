Почему в США вопрос помощи Украине снова подвис: в чем главная интрига

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете США (предусматривает продолжение финансирования правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года). Тот был ранее принят Палатой представителей, а затем поддержан и Сенатом. Он не содержит поддержки ни Украины, ни Израиля. При том, что в Пентагоне и Госдепе уже предупредили, что исчерпаны практически все, выделенные ранее средства на поддержку Украины. А генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует, что все страны, которые входят в Альянс прекрасно понимают, насколько важно не допустить победы Путина в развязанной им войне против украинского народа. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли надежда, что запрос Белого дома о финпомощи в десятки миллиардов долларов для Украины пройдет, наконец, парламент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Помощь ВСУ
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким мнением:
Это делалось давно, целенаправленно. Как в США, так и в Европе, акцентирует эксперт. Западным миром, продолжает он, пропускались откровенно враждебные выпады путинского режима. Тот скупал западных журналистов, политиков, чиновников. Прилагая усилия на подрыв мощностей государств, которых РФ считает своими оппонентами. А с учетом того, что к таковыми Кремль считает практически всех, дестабилизационные действия велись широким фронтом, подчеркивает Андрей Сенченко.
Он надеется, американское общество найдет правильный выход, вернется к более консолидированному состоянию. В результате чего и украинский вопрос будет звучать иначе, решаясь в необходимом объеме.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович уверен, что вопрос финансовой (подразумевает и военную) помощи Украине и Израилю будет в США решен положительно. Но теперь уже в формате отдельного законопроекта, куда "зашьют" еще и Тайвань, и некоторые внутриамериканские вопросы. Как ранее и предлагал Белый дом.
Вопрос в том, продолжает он, успеют ли это сделать до нового года. По мнению Игорю Рейтеровича, такое быстро принятие закон о временном бюджете – что в Конгрессе, что в Сенате, а потом и его практически мгновенное подписание президентом, свидетельствует о неких внутренних, неформальных договоренностях между демократами и республиканцами. Что после принятия временного бюджета они позитивно рассмотрят законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю.
По его мнению, то, что отдельным законом ранее не прошла помощь исключительно Израилю, для нас – позитив.
Он предполагает, что параллельно с этим другие страны НАТО усилят сперва обсуждение, а потом и выделение помощи Украине. Ведь некоторые проекты, которые планировали (тот же миллион снарядов от ЕС к марту-2024), не реализуются в сроки. И нужно искать новые пути, новые механизмы предоставления помощи Украине. Скорее всего, это будет темой ближайшей встречи в формате "Рамштайн", считает эксперт.
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