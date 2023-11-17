Почему в США вопрос помощи Украине снова подвис: в чем главная интрига

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете США (предусматривает продолжение финансирования правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года). Тот был ранее принят Палатой представителей, а затем поддержан и Сенатом. Он не содержит поддержки ни Украины, ни Израиля. При том, что в Пентагоне и Госдепе уже предупредили, что исчерпаны практически все, выделенные ранее средства на поддержку Украины. А генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует, что все страны, которые входят в Альянс прекрасно понимают, насколько важно не допустить победы Путина в развязанной им войне против украинского народа. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли надежда, что запрос Белого дома о финпомощи в десятки миллиардов долларов для Украины пройдет, наконец, парламент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь ВСУ

То, что сейчас происходит в США – драматично

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился таким мнением:

В том числе, что якобы существует некая договоренность – и после принятия временного бюджета, в конце ноября — начале декабря, примут и положительные решения касательно поддержки Украины. Но все эти перипетии вокруг выделения помощи говорят об очень сложной общественно-политической обстановке в США. Я уверен, что это не сейчас родившаяся история, а достаточно долговременный проект расшатывания ситуации в Штатах, в первую очередь, в интересах Кремля". "Есть разные трактовки произошедшего

Это делалось давно, целенаправленно. Как в США, так и в Европе, акцентирует эксперт. Западным миром, продолжает он, пропускались откровенно враждебные выпады путинского режима. Тот скупал западных журналистов, политиков, чиновников. Прилагая усилия на подрыв мощностей государств, которых РФ считает своими оппонентами. А с учетом того, что к таковыми Кремль считает практически всех, дестабилизационные действия велись широким фронтом, подчеркивает Андрей Сенченко.

"То, что сейчас происходит в США – драматично. Не только применительно к российско-украинской войне, к проблеме оказания своевременной (и в необходимых объемах) помощи Украине. Это, по сути, подрывает перспективы самих Штатов", – поясняет эксперт.

Он надеется, американское общество найдет правильный выход, вернется к более консолидированному состоянию. В результате чего и украинский вопрос будет звучать иначе, решаясь в необходимом объеме.

Нет сомнений, что теперь помощь Украине и Израилю будут рассматриваться вместе

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович уверен, что вопрос финансовой (подразумевает и военную) помощи Украине и Израилю будет в США решен положительно. Но теперь уже в формате отдельного законопроекта, куда "зашьют" еще и Тайвань, и некоторые внутриамериканские вопросы. Как ранее и предлагал Белый дом.

Данную помощь не будут выпячивать отдельным законопроектом. И она пойдет как раз таки в общем пакете", – считает эксперт. "Такое голосование становится еще более актуальным после недавней встречи Байдена и Си Цзиньпина, где вопрос Тайваня также поднимался

Вопрос в том, продолжает он, успеют ли это сделать до нового года. По мнению Игорю Рейтеровича, такое быстро принятие закон о временном бюджете – что в Конгрессе, что в Сенате, а потом и его практически мгновенное подписание президентом, свидетельствует о неких внутренних, неформальных договоренностях между демократами и республиканцами. Что после принятия временного бюджета они позитивно рассмотрят законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю.

станет меньше. Но не кардинально. Таким образом удастся в значительной мере закрыть вопрос американской помощи Украине на следующий год. Что позволит тем же демократам сосредоточиться на внутриполитических вопросах, на ведении предвыборной кампании", – поясняет эксперт. "Не исключено, что это сделают вскоре после Дня благодарения (отмечается в четвертый четверг ноября, в этом году – 23 ноября). Возможно, в обновленном законопроекте изначально предлагаемая для Украины сумма ( около 60 млрд долларов

По его мнению, то, что отдельным законом ранее не прошла помощь исключительно Израилю, для нас – позитив.

"Нет сомнений, что теперь помощь Украине и Израилю будут рассматриваться вместе. А израильское лобби в США – достаточно сильное. И найдет дополнительные аргументы для парламентариев, чтобы закон приняли", – прогнозирует Игорь Рейтерович.

Он предполагает, что параллельно с этим другие страны НАТО усилят сперва обсуждение, а потом и выделение помощи Украине. Ведь некоторые проекты, которые планировали (тот же миллион снарядов от ЕС к марту-2024), не реализуются в сроки. И нужно искать новые пути, новые механизмы предоставления помощи Украине. Скорее всего, это будет темой ближайшей встречи в формате "Рамштайн", считает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие риски, что США прекратят поддержку Украины: когда и чем закончатся торги в Конгрессе.



