Politico узнало, кто убедил Байдена выйти из президентской гонки

Президент США Джо Байден решил снять свою кандидатуру с выборов после встречи с двумя ближайшими помощниками. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Politico".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, Стив Ричетти и Майк Донилон, давние соратники Байдена, приехали к нему в Делавэр в пятницу и субботу соответственно. Они сидели на расстоянии от президента, у которого положительный тест на COVID, и представили информацию, которая может ускорить конец его политической карьеры.

Пять человек, знакомых с вопросом и говоривших на условиях анонимности, сообщили, что опросы кампании, проведенные на этой неделе, показали, что его шансы на победу в ноябре малы. Байден задал несколько вопросов во время обсуждения.

В воскресенье с Байденом в резиденции были только первая леди Джилл Байден и два помощника: заместитель главы администрации Энни Томасини и помощник первой леди Энтони Бернал. В 13:45 он сообщил близким помощникам, что решил прекратить борьбу за очередной срок, зачитав свое письмо и поблагодарив их.

Это заявление потрясло политический мир и сразу изменило представление о Байдене: его партия, после трех недель насмешек над ним, стала восхвалять его послужной список, карьеру на государственной службе и решение поставить страну на первое место.

Не только поток дезертиров из его партии привел к этому, хотя и это сыграло роль. Главное, Байден сам окончательно убедился в том, что многие демократы осознали после его неудачного выступления на дебатах в прошлом месяце: он не может победить.

По словам двух источников, кампания заказала новые опросы в ключевых штатах впервые за более чем два месяца, и результаты оказались мрачными: Байден отстает во всех шести важных штатах и терпит крах в Вирджинии и Нью-Мексико, где демократы не планировали тратить большие ресурсы.

Зная об этом и ожидая кампанию общественного давления от старейшин партии, внезапный уход дал президенту шанс создать впечатление, что решение было добровольным, что было важно для Джилл Байден, стремившейся сохранить достоинство мужа.

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