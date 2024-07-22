Действительно ли Байден может уйти в отставку: ответ Белого дома

В Белом доме заявили, что Джо Байден "с нетерпением" ждет окончания своего президентского срока, однако будет оставаться на посту до конца. Никакие призывы оппонентов не станут причиной для его отставки. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" заявил пресс-секретарь Эндрю Бейтс.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Президент Байден унаследовал экономику, находящуюся в свободном падении, стремительно растущий уровень насильственной преступности и развалившиеся союзы своего предшественника. Он изменил ситуацию, обеспечив самый высокий экономический рост в мире и самый низкий уровень насильственной преступности за почти 50 лет, при этом сделав НАТО более крупным, чем когда-либо", — высказался спикер.

По его словам, Байден продолжить работать над снижением расходов, созданием рабочих мест и защитой соцобеспечения, а также противостоянием программе MAGANOMICS.

"Он (Байден – ред.) будет продолжать бороться за защиту свобод американцев от радикальных запретов на аборты и посягательств на верховенство закона", — добавил Бейтс.

Читайте также на портале "Комментарии" — член Палаты представителей США Нэнси Мейс (Республиканская партия) призывает вице-президента Камалу Харрис взять на себя обязанности Джо Байдена уже сейчас. Об этом Нэнси Мейс написала у себя в соцсети X.

"Если у Джо Байдена нет когнитивных способностей добиваться переизбрания, то у него нет и когнитивных способностей досидеть до конца срока. Завтра я представлю резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности исполняющего обязанности президента", — написала Нэнси Мейс.

Также издание "Комментарии" сообщало – в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден опубликовал заявление в соцсети Х, где сказал, что отказывается переизбираться на второй срок президента. Следующим постом он сообщил, что вместо себя на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.



