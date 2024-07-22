Действительно ли Байден может уйти в отставку: ответ Белого дома

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Белом доме заявили, что Джо Байден "с нетерпением" ждет окончания своего президентского срока, однако будет оставаться на посту до конца. Никакие призывы оппонентов не станут причиной для его отставки. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" заявил пресс-секретарь Эндрю Бейтс.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
По его словам, Байден продолжить работать над снижением расходов, созданием рабочих мест и защитой соцобеспечения, а также противостоянием программе MAGANOMICS.
Читайте также на портале "Комментарии" — член Палаты представителей США Нэнси Мейс (Республиканская партия) призывает вице-президента Камалу Харрис взять на себя обязанности Джо Байдена уже сейчас. Об этом Нэнси Мейс написала у себя в соцсети X.
Также издание "Комментарии" сообщало – в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден опубликовал заявление в соцсети Х, где сказал, что отказывается переизбираться на второй срок президента. Следующим постом он сообщил, что вместо себя на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!