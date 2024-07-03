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Politico узнало план Трампа по быстрому завершению войны в Украине

Отмечается, что в планах Трампа относительно НАТО ключевую роль сыграет "быстрое разрешение украинского конфликта"

3 июля 2024, 07:32 comments3053
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Кравцев Сергей
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Экс-глава Белого дома и вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на то, что Кремль согласиться быстро завершить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

Politico узнало план Трампа по быстрому завершению войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что стремление быстро разрешить конфликт, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Дональда Трампа в отношении НАТО и судьбе украинских территорий.

"Предполагаемый кандидат в президенты США (Дональд Трамп — ред.) рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток — в частности, на Украину и Грузию. И ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет сохранить", — сообщили изданию два эксперта по национальной безопасности, поддерживающих Трампа. 

Также отмечается, что в случае своей победы на выборах Трамп может отозвать гарантии безопасности для стран Альянса, которые тратят меньше 2% ВВП на оборону.

"По правде говоря, Трамп вряд ли полностью выйдет из НАТО… Но даже если он формально не покинет организацию, это не означает, что НАТО переживет второй срок Трампа в целости и сохранности", — пишет Politico.

По словам источников, США сохранят свой ядерный зонтик над Европой во время второго срока Трампа, сохраняя свою военно-воздушную мощь и базы в Германии, Англии и Турции, а также свои военно-морские силы. Вместе с тем, основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном итоге перейдет из рук американцев в руки европейцев.

Сдвиг, который предусматривает план Трампа по поводу НАТО, будет включать "значительное и существенное" сокращение роли Америки в сфере безопасности в Европе.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО уже готовятся к президентству Дональда Трампа: что хотят экстренно успеть сделать для Украины.




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Источник: https://www.politico.com/news/magazine/2024/07/02/nato-second-trump-term-00164517
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Обсуждения

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Том Одесса

3 июля 2024, 16:27

Автор Кравцов Сергей, Вы ссылаетесь на портал "Комментарии" и что об этом сообщает "Politico". В чем проблема привести прямую цитату из дебатов с Байденом, где Трамп подчеркивает о мирных переговорах с полным возвратом всех оккупированных Россией территорий у Украины? Это абсолютно противоположное сути вашей статьи.

Той самий

3 июля 2024, 11:16

Григорий, ти подаруєшь?))

Григорий

3 июля 2024, 09:30

Я думаю лучше подарить путлеру часть Америки.


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