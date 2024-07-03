Politico узнало план Трампа по быстрому завершению войны в Украине

Экс-глава Белого дома и вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на то, что Кремль согласиться быстро завершить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что стремление быстро разрешить конфликт, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Дональда Трампа в отношении НАТО и судьбе украинских территорий.

"Предполагаемый кандидат в президенты США (Дональд Трамп — ред.) рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток — в частности, на Украину и Грузию. И ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет сохранить", — сообщили изданию два эксперта по национальной безопасности, поддерживающих Трампа.

Также отмечается, что в случае своей победы на выборах Трамп может отозвать гарантии безопасности для стран Альянса, которые тратят меньше 2% ВВП на оборону.

"По правде говоря, Трамп вряд ли полностью выйдет из НАТО… Но даже если он формально не покинет организацию, это не означает, что НАТО переживет второй срок Трампа в целости и сохранности", — пишет Politico.

По словам источников, США сохранят свой ядерный зонтик над Европой во время второго срока Трампа, сохраняя свою военно-воздушную мощь и базы в Германии, Англии и Турции, а также свои военно-морские силы. Вместе с тем, основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном итоге перейдет из рук американцев в руки европейцев.

Сдвиг, который предусматривает план Трампа по поводу НАТО, будет включать "значительное и существенное" сокращение роли Америки в сфере безопасности в Европе.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО уже готовятся к президентству Дональда Трампа: что хотят экстренно успеть сделать для Украины.



