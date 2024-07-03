Politico узнало план Трампа по быстрому завершению войны в Украине

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Кравцев Сергей
Экс-глава Белого дома и вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на то, что Кремль согласиться быстро завершить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Авторы материала отмечают, что стремление быстро разрешить конфликт, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Дональда Трампа в отношении НАТО и судьбе украинских территорий.
Также отмечается, что в случае своей победы на выборах Трамп может отозвать гарантии безопасности для стран Альянса, которые тратят меньше 2% ВВП на оборону.
По словам источников, США сохранят свой ядерный зонтик над Европой во время второго срока Трампа, сохраняя свою военно-воздушную мощь и базы в Германии, Англии и Турции, а также свои военно-морские силы. Вместе с тем, основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном итоге перейдет из рук американцев в руки европейцев.
Сдвиг, который предусматривает план Трампа по поводу НАТО, будет включать "значительное и существенное" сокращение роли Америки в сфере безопасности в Европе.
Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО уже готовятся к президентству Дональда Трампа: что хотят экстренно успеть сделать для Украины.
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Том Одесса
3 июля 2024, 16:27
Автор Кравцов Сергей, Вы ссылаетесь на портал "Комментарии" и что об этом сообщает "Politico". В чем проблема привести прямую цитату из дебатов с Байденом, где Трамп подчеркивает о мирных переговорах с полным возвратом всех оккупированных Россией территорий у Украины? Это абсолютно противоположное сути вашей статьи.
Той самий
3 июля 2024, 11:16
Григорий, ти подаруєшь?))
Григорий
3 июля 2024, 09:30
Я думаю лучше подарить путлеру часть Америки.