Получил ли Путин преимущество в войне после захвата Авдеевки: в Госдепе сделали заявление

В США не считают, что российский диктатор Владимир Путин получил преимущество в войне против Украины на фоне захвата Авдеевки, а также неспособности Конгресса принять масштабный пакет помощи для украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет "Укринформ".

Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

При этом Мэтью Миллера попросили прямо ответить, есть ли у российских войск сейчас преимущество на поле боя. На это представитель Госдепа ответил: "Мы не считаем так совсем".

Миллер согласился, что Россия в последние дни смогла захватить Авдеевку. Однако, по его словам, это произошло из-за того, что Украина "не смогла должным образом обеспечить вооружением свои войска" в основном из-за отказа Конгресса продолжать поддержку Украины в ее борьбе против агрессора.

Но, по его словам, Украина имеет значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, который позволил экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но также промышленные товары.

В Госдепе напомнили, что это было невозможно для Украины в первые дни полномасштабного вторжения, когда Россия заблокировала украинские порты.

"Поэтому мы считаем, что они (Ред. – украинская сторона) продолжат добиваться прогресса. И мы в дальнейшем будем поддерживать их по мере наших возможностей. Нам нужен партнер в Конгрессе, чтобы помочь сделать это", – высказался Мэтью Миллер.

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