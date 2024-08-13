В США заявили, что не помогали Украине планировать наступление в Курской области РФ.

США не участвовали в подготовке наступления на Курщину. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

"Наша роль заключается в предоставлении поддержки Украине в ее способности защитить себя. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы наши украинские партнеры имели все необходимое для этого", – заявил Ведант Патель.

В то же время Джо Байден отказался давать комментарии по поводу наступления ВСУ в Курскую область.

"Я бы предпочел не комментировать это публично", — заявил президент США.

Как известно, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что в ходе обсуждения Курской операции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой от имени ЕС подтвердил "полную поддержку Украины".

Также портал "Комментарии" писал, что виновник провала обороны Курской области РФ — командующий группировкой "Север", генерал-лейтенант Александр Лапин, несколько раз проваливавший российские операции во время войны. Отмечается, что у генерала Александра Лапина есть неоднозначная репутация и системно проигрывает битвы. Под его командованием в войсках РФ в 2022 году произошел мощнейший провал обороны под Балаклеей, Лиманом и Изюмом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по оценке немецкого эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, Украина значительно продвинулась в своем наступлении на Коренево и уже контролирует первый российский город Суджу. По информации украинской стороны, за последние дни было взято под контроль 44 населенных пункта в Курской области, что составляет около 5% от всей территории региона. 12 августа ВСУ впервые опубликовали видеозаписи, подтверждающие захват Суджи, города с населением около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что город выглядит безлюдным, серьезных разрушений на видео не видно, что свидетельствует о скором захвате без продолжительных боев.