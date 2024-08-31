Помогли ли убеждения Умерова: что теперь говорит Пентагон об ударах по РФ

Министр обороны США Ллойд Остин отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Минобороны США.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Остин осудил нападение России на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины в начале этой недели и сказал, что США "будут продолжать возглавлять союзников и партнеров в предоставлении ключевых возможностей, чтобы помочь Украине защитить себя".

"Разрешите мне прояснить, что никогда нельзя нацеливаться на гражданских лиц, и устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина", — отметил Остин.

Глава Пентагона добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.

"Они продолжают отражать штурм [Кремля] и наносить большие потери российским оккупантам. Следовательно, не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины", – сказал он.

В Пентагоне напомнили, что на следующей неделе в Германии пройдет очередное заседание в формате "Раммштайн".

Остин сказал, что на встрече партнеры постараются удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее СМИ сообщали, что на этой неделе глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проведут встречи с представителями администрации Джо Байдена, стремясь убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. О важности разрешения от партнеров наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием говорил также по время пресс-конференции президент Владимир Зеленский. Он также признался, что понимание в этом вопросе все еще отсутствует. Почему в последнее время эта тема вновь активно подымается? Удастся ли Киеву "дожать" западных партнеров переступить через очередные "красные линии"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



