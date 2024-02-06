Помощь США Украине: готовы ли голосовать республиканцы

Представители Республиканской партии США готовятся сорвать двухпартийное соглашение о выделении финансовой помощи Украине.

Конгрессмены США до сих пор не проголосовали за помощь для Украины. Фото из открытых источников

Как пишет издание Financial Times, "данное соглашение может стать последним шансом для администрации Байдена добиться выделения новой военной поддержки для Украины".

Отмечается, что ведущие республиканцы в Палате представителей уже выступили с совместным заявлением о том, что "рассмотрение этого законопроекта в его нынешней форме – пустая трата времени".

Издание считает, что законопроект может провалить не только Палата представителей, но и Сенат.

Financial Times пишет, что законопроект должен поддержать по меньшей мере 12 из 49 сенаторов-республиканцев, поскольку некоторые демократы также проголосуют против него, поскольку считают предложенные меры по контролю за границей слишком драконовскими.

Кроме того, отмечает издание, даже некоторые сенаторы-республиканцы, приближенные к руководству партии, в конечном итоге одобрившим соглашение, колеблются, голосовать ли за него.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.

