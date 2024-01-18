Помощь Украине: Байден рассказал, как прошла встреча с конгрессменами

Президент США Джо Байден по результатам встречи с руководителями Конгресса заявил, что большинство конгрессменов поддерживают продление макрофинансовой помощи Украине. Об этом пишет издание Sky News, передает портал "Комментарии".

Байден обсудил с лидерами Конгресса помощь Украине. Фото из открытых источников

Комментируя встречу с лидерами Конгресса США, на которой, в частности, поднимался вопрос продления американской помощи Силам обороны Украины, Джо Байден сказал, что переговоры "прошли хорошо".

Американский президент заявил, что большинство конгрессменов поддерживают дальнейшее выделение помощи Украине, однако она задерживается из-за "небольшого меньшинства".

"Думаю, подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Киеву. Вопрос в том, будет ли небольшое меньшинство дальше задерживать ее, что будет катастрофой (для Украины – ред.)", – прокомментировал Джо Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

