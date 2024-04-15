Помощь Украине и Израилю: к какому "консенсусу" пришли в Конгрессе

Между президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и лидерами Конгресса во время воскресного телефонного разговора был "консенсус" о том, что законодателям необходимо предпринять быстрые действия, чтобы направить помощь Украине и Израилю. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает "ABC".

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер. Фото: Getty Images

Американский сенатор в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке выразил "надежду", что на этой неделе можно "что-то сделать, чтобы помочь обеим странам".

Перед этим в воскресенье, 14 апреля, Байден пообщался с лидером большинства в Сенате Шумером, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства в Палате представителей Хакиемом Джеффрисом и лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом.

По словам Шумера, лучший способ направить помощь Украине и Израилю — это рассмотреть и принять Палатой представителей одобренную Сенатом дополнительную программу национальной безопасности, которая включает помощь обеим этим странам. Речь идет о принятом Сенатом в феврале пакете на 95 миллиардов долларов, который Джонсон до сих пор не вынес на голосование.

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