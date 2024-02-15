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Помощь Украине: США ищут "план Б"

В Конгрессе США ищут возможности для принятия макрофинансовой помощи Украине

сегодня, 20:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Американские конгрессмены разрабатывают "план Б", чтобы, несмотря на сопротивление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, все же принять помощь Украине.

Помощь Украине: США ищут "план Б"

США до сих пор не утвердили помощь Украине. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Hill, по словам конгрессмена-демократа Грегори Микса, один из вариантов "плана Б", являющегося наиболее многообещающей тактикой, – это петиция об увольнении спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Конгрессмен пояснил, что соответствующий процедурный механизм позволяет 218 законодателям принимать законопроекты, которые спикер отказывается рассматривать в Палате представителей США.

При этом издание пишет, что такие петиции редко получают поддержку, поскольку для их одобрения члены партии вынуждены противостоять своему руководству.

Грегори Микс также сообщил, что ведет переговоры с республиканцами по поводу петиции об увольнении Майка Джонсона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. Линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами. Строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает Минюст. Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.



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Источник: https://thehill.com/homenews/house/4469012-lawmakers-scramble-for-plan-b-on-ukraine/
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