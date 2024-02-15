Помощь Украине: США ищут "план Б"

Американские конгрессмены разрабатывают "план Б", чтобы, несмотря на сопротивление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, все же принять помощь Украине.

США до сих пор не утвердили помощь Украине. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Hill, по словам конгрессмена-демократа Грегори Микса, один из вариантов "плана Б", являющегося наиболее многообещающей тактикой, – это петиция об увольнении спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Конгрессмен пояснил, что соответствующий процедурный механизм позволяет 218 законодателям принимать законопроекты, которые спикер отказывается рассматривать в Палате представителей США.

При этом издание пишет, что такие петиции редко получают поддержку, поскольку для их одобрения члены партии вынуждены противостоять своему руководству.

Грегори Микс также сообщил, что ведет переговоры с республиканцами по поводу петиции об увольнении Майка Джонсона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. Линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами. Строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает Минюст. Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.