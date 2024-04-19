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Помощь Украине: стало известно, проголосуют ли демократы за инициативу Джонсона

Спикеру Палаты представителей Джонсону для одобрения плана помощи понадобятся голоса демократов

19 апреля 2024, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Конгресс США наконец-то готов рассмотреть пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Шансы на то, что он будет принят как никогда велики, ведь демократы Палаты представителей высказываются за то, чтобы поддержать план спикера Майка Джонсона и предоставить голоса для преодоления запланированной попытки блокады со стороны консерваторов Республиканской партии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Помощь Украине: стало известно, проголосуют ли демократы за инициативу Джонсона

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, ожидается, что в субботу Палата представителей проведет серию голосований по пакету помощи, а Сенат рассмотрит его уже на следующей неделе. План во многом отражает пакет иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, принятый Сенатом в феврале, при этом около 10 миллиардов долларов экономической помощи Украине конвертируются в кредит.

"Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы законопроект о национальной безопасности преодолел финишную черту. Это не пакет иностранной помощи Джонсона. Это пакет американской помощи иностранным государствам с точки зрения удовлетворения потребностей нашей национальной безопасности", — заявил лидер Демократической партии Палаты представителей Хаким Джеффрис.

СМИ отмечает, Администрация Байдена готовится быстро направить помощь Украине, как только Конгресс примет эту меру, а президент подпишет ее, как закон, сообщил американский чиновник.

Джонсону понадобятся голоса демократов, чтобы принять план после того, как ультраконсерваторы из фракции свободы Палаты представителей заявили, что будут голосовать против процедурной меры, чтобы начать дебаты по нему. Демократам меньшинства пришлось сделать то же самое в мае, чтобы принять меры по повышению потолка долга и предотвратить дефолт по платежам в США.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят предложения Джонсона по помощи Украине: действительно ли появился шанс.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-18/ukraine-israel-aid-on-track-to-pass-as-democrats-back-plan?srnd=homepage-europe
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