Помощь в войне: у Байдена ответили, как долго смогут быть вместе с Украиной

Конгресс США одобрил пакет помощи Украине, документ уже подписал американский президент Джо Байден. Теперь у администрации появились все рычаги и ресурсы для дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе за независимость. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Советник подчеркнул, после одобрения помощи, у США теперь достаточно ресурсов для того, чтобы поддерживать Украину в течение всего 2024 года.

"Я действительно ожидаю, что с тем количеством ресурсов, которые мы имеем сейчас, мы можем продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно, в течение 2024 года", – сказал Джейк Салливан.

Отметим, в ходе этого же брифинга Джейк Салливан признал, что многомесячная задержка одобрения помощи Украине в Конгрессе США не прошла бесследно для Киева. Украинские войска не смогли удержать ряд своих территорий на востоке страны, в том числе Авдеевку.

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