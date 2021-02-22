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Помощник Байдена пригрозил России «не только санкциями»

На американские ведомства было осуществлено массу кибератак со стороны России

сегодня, 14:15
Автор:

Кириєнко Анна

В последнее время на американские ведомства было осуществлено массу кибератак. Власть США приписывает попытки взлома российским специалистам. Помощник главы Вашингтона Джейк Салливан рассказал, что ждет российских хакеров и РФ, если они не прекратят киберпреступность. Об этом сообщает ресурс CBS.

Помощник Байдена пригрозил России «не только санкциями»

Кибератаки в Америке: какой ответ США предоставит российским хакерам. Фото: computerra.ru

По словам политика, Америка будет вводить в сторону России не только санкции.

"Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых." — сообщил Джейк Салливан.

По словам помощника, сейчас устанавливаются масштабы убытков. Специалисты выявляют киберпреступников. Джейк Салливан заявляет, что на эти процедуры могут уйти недели. Кроме того, Америка готовит ответ на атаки.

Напомним, что от кибератаки пострадали клиенты компании по компьютерной безопасности SolarWinds и правительственные учреждения Америки. В кибератаках обвинили Россию, однако представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва не причастна к взлому систем.

Напомним, что ранее на Службу безопасности Украины было совершено нападение. Злом напрямую связан с усиленной активностью работников СБУ в направлении обеспечения национальных интересов государства и защиты от агрессивных и деструктивных действий России. Насколько киберугроза может стать главным вирусом нашего времени и чем ее "лечить", читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что немецкая полиция разоблачила крупнейший в мире преступный онлайн-маркет. Серверы DarkMarket располагались в Украине и Молдове. Почему наша киберполиции ничего не видит? Реально ли было отследить DarkMarket в Украине? Кто и почему продает-покупает на этих площадках? Кто крышует? Читайте в нашем материале.


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Источник: https://svoboda.ua/16511/2021/pomoshhnik-bajdena-prigrozil-rossii-ne-tolko-sankciyami/
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