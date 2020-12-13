Поножовщина в Вашингтоне: драка между активистами

В ходе беспорядков, которые произошли во время акций протеста в Вашингтоне как минимум четверо активистов получили ножевые ранения от своих оппонентов. Для того чтобы пресечь драку, полицейским пришлось применить силу — правоохранители задержали 23 участников потасовки.

Президент США Дональд Трамп/ фото из открытых источников

Американский телеканал NBC сообщил, что на полицейских напали по меньшей мере шестеро демонстрантов, десять человек затеяли драку с гражданскими лицами.

Отмечается, что поводом для конфликта стало одновременное проведение двух акций — сторонников и противников президента США Дональда Трампа.

Республиканцы собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против имевшегося, по их мнению, мошенничества на выборах. Оппоненты Трампа разместились около Black Lives Matter Plaza.

Это не единственный случай силовых столкновений за последние дни. В городе Олимпия в штате Вашингтон персона Трампа также стала поводом для столкновений. Там даже произошла стрельба, один из активистов получил огнестрельное ранение.

Как сообщал портал "Комментарии", администрация Трампа отказалась от покупки еще 100 миллионов доз вакцины Pfizer, пока компания не выполнит обязательства по остальным международным договорам.

В соответствии с контрактом с Pfizer администрация Трампа обязалась купить первые 100 миллионов доз. Этим летом Белый дом решил не бронировать дополнительные 100 миллионов доз для доставки во втором квартале 2021 года, по словам людей, которые общались с Associated Press в условиях анонимности. За несколько дней до ожидаемого утверждения вакцины администрация Трампа меняет курс, но неясно, сможет ли Pfizer, которая с тех пор взяла на себя обязательства перед другими странами, удовлетворить последний запрос США в те же сроки.

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