Трамп отказался от покупки миллионов доз вакцины Pfizer - СМИ

Администрация Трампа отказалась от покупки еще 100 миллионов доз вакцины Pfizer, пока компания не выполнит обязательства по остальным международным договорам. Об этом пишет The Guardian, The New York Times и Associated Press.

Вакцина Pfizer и BioNTech

Считается, что вакцина Pfizer будет одобрена группой ученых Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже на этой неделе, а в ближайшие месяцы ожидается доставка 100 миллионов доз — этого достаточно для 50 миллионов американцев.

В соответствии с контрактом с Pfizer администрация Трампа обязалась купить первые 100 миллионов доз. Этим летом Белый дом решил не бронировать дополнительные 100 миллионов доз для доставки во втором квартале 2021 года, по словам людей, которые общались с Associated Press в условиях анонимности.

За несколько дней до ожидаемого утверждения вакцины администрация Трампа меняет курс, но неясно, сможет ли Pfizer, которая с тех пор взяла на себя обязательства перед другими странами, удовлетворить последний запрос США в те же сроки.

Было установлено, что вакцины Pfizer и Moderna обладают 95% эффективностью против коронавируса. Первые дозы будут отправлены в течение нескольких часов после получения разрешения FDA, как заявил разработчик вакцины. Хранение, транспортировка и применение препарата требует четкого следования инструкциям и определенных условий.



Напомним, вчера, 7 декабря, ученые Pfizer опубликовали схему распознавания симптомов коронавируса, котора позволит отличить его от гриппа или простуды.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ЕС получит вакцину от коронавируса до Нового года, как заявили Pfizer.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!