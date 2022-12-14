Попадание оружия в Украине не в те руки: в Пентагоне озвучили результаты расследования

В США не было и нет фактов, которые бы подтверждали, что переданное для обороны Украины вооружение используется не по назначению, либо передается другим сторонам. В то же время в Пентагоне имеют подтверждение, что оружие использует Украиной весьма эффективно в борьбе с российской агрессией. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге во вторник заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

Пентагон. Фото: из открытых источников

"По состоянию на сейчас у нас нет никакой достоверной информации, которая бы указывала о том, были ли случаи перенаправления помощи Украине в незаконных целях. И, я думаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя", — отметил представитель Пентагона.

По его словам, США продолжают внимательно следить за тем, как украинцы эффективно используют то вооружение, которое Вашингтон поставляет для защиты их суверенитета и восстановления территориальной целостности.

Стоит отметить, что в начале ноября появилась информация о том, что в Украину прибыла команда американские военных специалистов, которая занялась тем, что начала мониторинг того, как использует поставляемое США в Украину оружие.

О пребывании американских военных в Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск или их наемников.

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