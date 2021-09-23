Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми запланировано обязательное введение санкций против газопровода "Северный поток-2".

Поправки в оборонный бюджет США: остановят ли санкции "Северный поток-2" - фото из открытых источников

Что это значит? Действительно ли что-то можно "дожать совместными усилиями", как пишет глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко? Как могут события развиваться дальше? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Ожидать серьезных последствий такого решения не стоит. Особенно в условиях роста дефицита газа на рынке ЕС

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук размышляет так:

"Витренко может много всего говорить. Сейчас мы скорее видим завершение лоббистских проектов, которые призваны были будто бы препятствовать СП-2. Скажем так — эти проекты нужно завершить, "закрыть" по бухгалтерии и отчитаться. Цинично, но именно так и есть".

По словам Юрия Корольчука, "Нафтогаз" очень много средств тратил на такие проекты. Он напоминает, что это даже президент Владимир Зеленский критиковал во время своей пресс-конференции.

"Ожидать серьезных последствий такого решения я бы не стал. Особенно в условиях роста дефицита газа на рынке ЕС, – отмечает эксперт. – И дефицит не от "Газпрома", а от Норвегии и Нидерландов. И LNG (сжиженный газ), конечно, который все перебросили на Китай и Южную Корею".

Есть еще и внутренний политический аспект США — это традиционный конфликт демократов и республиканцев, считает Юрий Корольчук.

"Республиканцы, конечно, будут пытаться продавить санкции. Но их сейчас интересует даже не сам СП-2, а больше — снизить рейтинг Байдена", – резюмирует эксперт.

Санкции связаны вовсе не с защитой украинских интересов, а с геополитическими играми самих Штатов

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что даже если соответствующие санкции будут введены, это уже не может остановить СП-2.

"Вся эта санкционная игра в данный момент – давление на Россию. Ну и немного подыгрывание немецкой оппозиции в целом и "зеленым", выступающим против СП-2, в частности. В Германии 26 сентября – выборы в бундестаг, по итогам которых изберут нового федерального канцлера. Меркель уже точно не будет. А как карты дальше лягут – никто не знает. Расклад сил может поменяться. Пока дойдет до санкций (если дойдет) уже станет более понятно, с кем теперь администрации Байдена вести дела в обновленной Германии, которая, как известно, является лидером ЕС", – отмечает Александр Охрименко.

И всё же, акцентирует он, санкции, связанные с СП-2, направлены, прежде всего, против РФ. Такое себе давление. Но связанное вовсе не с защитой украинских интересов, а с геополитическими играми самих Штатов.

Если поправка вступит в силу, могут возникнуть юридические барьеры для эксплуатации газопровода

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили сомневается, что данная поправка глобально изменит положение дел.

"Во-первых, газопровод "Северный поток-2" почти готов и проходил в сентябре процедуру сертификации в Германии. Т.е. природный газ всё равно будет по нему поставляться. Во-вторых, президент США Джо Байден уже говорил о том, что не изменит свое решение по этому вопросу: санкции будут только в том случае, если Россия станет оказывать давление на Украину и полностью прекратит транзит через территорию Украины", – поясняет эксперт.

По его словам, если поправка вступит в силу, могут возникнуть юридические барьеры для эксплуатации газопровода. Но для этого законопроект должен подписать президент.

"Если только обе палаты Конгресса США не примут его в обход вето Белого Дома, – продолжает Георгий Кухалейшвили. – Но тут уже вопрос в том, насколько Конгресс готов конфликтовать с президентом. Раздор в лагере демократов только сыграет на руку их оппонентам из Республиканской партии, которые активнее всех выступают за санкции против "Северного потока-2". Напомню, что изначально вопросом санкций связанных с "Северным потоком-2" занимался сенатор-республиканец Тед Круз. Партийные интересы могут пересилить разногласия по украинскому вопросу в Демократической партии. Ведь до промежуточных выборов в Конгресс США остался всего год".

Ранее издание "Комментарии" писало, что Климкин рассказал, что должен делать Киев после запуска "Северного потока-2".





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