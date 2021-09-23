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Елизавета Черных
Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми запланировано обязательное введение санкций против газопровода "Северный поток-2".
Поправки в оборонный бюджет США: остановят ли санкции "Северный поток-2" - фото из открытых источников
Что это значит? Действительно ли что-то можно "дожать совместными усилиями", как пишет глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко? Как могут события развиваться дальше? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук размышляет так:
По словам Юрия Корольчука, "Нафтогаз" очень много средств тратил на такие проекты. Он напоминает, что это даже президент Владимир Зеленский критиковал во время своей пресс-конференции.
Есть еще и внутренний политический аспект США — это традиционный конфликт демократов и республиканцев, считает Юрий Корольчук.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что даже если соответствующие санкции будут введены, это уже не может остановить СП-2.
И всё же, акцентирует он, санкции, связанные с СП-2, направлены, прежде всего, против РФ. Такое себе давление. Но связанное вовсе не с защитой украинских интересов, а с геополитическими играми самих Штатов.
Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили сомневается, что данная поправка глобально изменит положение дел.
По его словам, если поправка вступит в силу, могут возникнуть юридические барьеры для эксплуатации газопровода. Но для этого законопроект должен подписать президент.
"Если только обе палаты Конгресса США не примут его в обход вето Белого Дома, – продолжает Георгий Кухалейшвили. – Но тут уже вопрос в том, насколько Конгресс готов конфликтовать с президентом. Раздор в лагере демократов только сыграет на руку их оппонентам из Республиканской партии, которые активнее всех выступают за санкции против "Северного потока-2". Напомню, что изначально вопросом санкций связанных с "Северным потоком-2" занимался сенатор-республиканец Тед Круз. Партийные интересы могут пересилить разногласия по украинскому вопросу в Демократической партии. Ведь до промежуточных выборов в Конгресс США остался всего год".
Ранее издание "Комментарии" писало, что Климкин рассказал, что должен делать Киев после запуска "Северного потока-2".
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