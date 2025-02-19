Попытки Трампа договориться с Путиным напоминают историю с Ким Чен Ыном: чем все закончилось

Президент США Дональд Трамп, предпринимая попытку переговоров с российскими представителями и Путиным, повторяет свою траекторию движения первой каденции, когда вел диалог с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном, считает эксперт по международным отношениям Антон Ганоцкий.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Антон Ганоцкий указывает, что в начале первой каденции Трампа в 2017 году он также угрожал диктатору Ким Чен Ыну, а затем задобрил его проведением личных встреч без начальных уступок, что для Пхеньяна стало большой дипломатической победой.

"В конце концов в финале Трампа ждало фиаско. Провальный Ханойский саммит и отсутствие каких-либо содержательных договоренностей, которые привели бы к денуклеаризации Корейского полуострова, продемонстрировали бессодержательность комплиментарной к диктаторам дипломатии", — указывает Ганоцкий.

По его словам, подобным образом действует Трамп и в 2025 году, однако в этот раз в отношении российского диктатора Владимира Путина. Ганоцкий считает, что США только лишатся позиции, а за Трампом сохранится имидж слабого президента, который идет на уступки диктаторам.

"Аналогичный сценарий может повториться с путиным, однако для Трампа это будет еще больший политический провал, который испачкает его руки кровью в случае встречи с кремлевским диктатором, как это было с Нарендрой Моди. А в итоге США ослабят собственные позиции в Европе и мире, а Трамп оставит по себе имидж "слабого президента"", — отмечает эксперт-международник.

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