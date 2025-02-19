Попытки Трампа договориться с Путиным напоминают историю с Ким Чен Ыном: чем все закончилось

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп, предпринимая попытку переговоров с российскими представителями и Путиным, повторяет свою траекторию движения первой каденции, когда вел диалог с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном, считает эксперт по международным отношениям Антон Ганоцкий.
Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN
Антон Ганоцкий указывает, что в начале первой каденции Трампа в 2017 году он также угрожал диктатору Ким Чен Ыну, а затем задобрил его проведением личных встреч без начальных уступок, что для Пхеньяна стало большой дипломатической победой.
По его словам, подобным образом действует Трамп и в 2025 году, однако в этот раз в отношении российского диктатора Владимира Путина. Ганоцкий считает, что США только лишатся позиции, а за Трампом сохранится имидж слабого президента, который идет на уступки диктаторам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у американцев отношение к России достигло рекордного показателя.
Также "Комментарии" писали, что в США назвали четыре принципа, которые согласовали во время переговоров с Россией.
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