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Попытки Трампа договориться с Путиным напоминают историю с Ким Чен Ыном: чем все закончилось

Трамп может оставить после себя имидж слабого президента из-за попытки договориться с Путиным.

сегодня, 10:25
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп, предпринимая попытку переговоров с российскими представителями и Путиным, повторяет свою траекторию движения первой каденции, когда вел диалог с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном, считает эксперт по международным отношениям Антон Ганоцкий.

Попытки Трампа договориться с Путиным напоминают историю с Ким Чен Ыном: чем все закончилось

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Антон Ганоцкий указывает, что в начале первой каденции Трампа в 2017 году он также угрожал диктатору Ким Чен Ыну, а затем задобрил его проведением личных встреч без начальных уступок, что для Пхеньяна стало большой дипломатической победой.

"В конце концов в финале Трампа ждало фиаско. Провальный Ханойский саммит и отсутствие каких-либо содержательных договоренностей, которые привели бы к денуклеаризации Корейского полуострова, продемонстрировали бессодержательность комплиментарной к диктаторам дипломатии", — указывает Ганоцкий.

По его словам, подобным образом действует Трамп и в 2025 году, однако в этот раз в отношении российского диктатора Владимира Путина. Ганоцкий считает, что США только лишатся позиции, а за Трампом сохранится имидж слабого президента, который идет на уступки диктаторам.

"Аналогичный сценарий может повториться с путиным, однако для Трампа это будет еще больший политический провал, который испачкает его руки кровью в случае встречи с кремлевским диктатором, как это было с Нарендрой Моди. А в итоге США ослабят собственные позиции в Европе и мире, а Трамп оставит по себе имидж "слабого президента"", — отмечает эксперт-международник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у американцев отношение к России достигло рекордного показателя.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали четыре принципа, которые согласовали во время переговоров с Россией.



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Источник: https://t.me/asian_ukraine/16741
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